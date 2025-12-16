Peso mexicano se aprecia tras datos laborales de Estados Unidos

El crecimiento del empleo en la mayor economía del mundo repuntó en noviembre después de que las nóminas no agrícolas disminuyeran en octubre, en medio la de incertidumbre derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump.

La moneda cotizaba en 17.96 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0.09% a medida que el dólar estadounidense se debilitó frente a una cesta de divisas referenciales.

A nivel local la atención de los participantes está puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un nuevo recorte a la tasa clave de interés.

Por su parte, el índice bursátil S&P/BMV IPC cayó un 1.70% a 63,230.87 puntos, en su segunda jornada de pérdidas después de haber alcanzado niveles récord en torno a 65,250 unidades.

Los títulos de Grupo Financiero Banorte encabezaron el declive, con un 4.37% menos a 166.86 pesos, seguidos por los de Banco del Bajío, que restaban un 4.31% a 47.29 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7.15%, 10 puntos base por debajo de su remate previo.