El peso se fortalece tras dato de inflación en México

El tipo de cambio cotiza en 17.93 pesos por dólar, ante la perspectiva de una pausa por parte del Banco de México.
mar 23 diciembre 2025 08:03 AM
Hoy, el peso se favorece del retroceso del dólar, así como por los datos económicos locales. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17.90 y $18.01 respectivamente, en el mercado interbancario, señaló Monex. (FJZEA/Getty Images/iStockphoto)

El peso mexicano se apreciaba el martes ante un declive generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que reforzaba las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

La moneda cotizaba en 17.9392 unidades, con un avance de un 0.22%, en una sesión que se anticipaba de menor volumen de negocios que el habitual debido al periodo de asueto por fin de año.

El índice general de precios al consumidor se moderó en la primera quincena de diciembre más de lo previsto a un 3.72%. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4.34%, aun así, continuó por encima del objetivo permanente de Banco de México de un 3% +/- un punto porcentual.

La semana pasada, la autoridad monetaria redujo la tasa de fondeo interbancario por decimotercera vez desde que comenzó a disminuirla en 2024, sin embargo, ofreció señales de que podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria en medio de la persistencia de la inflación subyacente.

Tipo de cambio

