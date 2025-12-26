El tipo de cambio cotiza en 17.89 pesos por dólar y la BMV abre al alza

La moneda cotizaba en 17.89 por dólar, con una apreciación marginal de un 0.07% frente a las 17.90 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves.

"De cara al resto del día, el escenario más probable es un peso estable, con sesgo lateral, respetando el rango psicológico de 17.90–18.00", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"La ausencia de catalizadores macro y el bajo volumen sugieren que cualquier movimiento podría ser fácilmente revertido", agregó.

Por otro lado, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.11% en la apertura y cotiza en 65,693.49 unidades, cerca de máximos históricos.

Con información de Reuters