Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El tipo de cambio cotiza en 17.89 pesos por dólar y la BMV abre al alza

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.11% y cotiza en 65,693.49 unidades, cerca de máximos históricos.
vie 26 diciembre 2025 09:02 AM
Peso mexicano hoy 29 de julio tipo de cambio precio del dolar
Se espera que este viernes el peso cotice estable, entre 17.90 y 18 pesos por dólar. (Max Zolotukhin/Getty Images)

El peso mexicano avanzaba ligeramente el viernes en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez y escasas referencias económicas debido al periodo vacacional de fin de año.

Publicidad

La moneda cotizaba en 17.89 por dólar, con una apreciación marginal de un 0.07% frente a las 17.90 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves.

"De cara al resto del día, el escenario más probable es un peso estable, con sesgo lateral, respetando el rango psicológico de 17.90–18.00", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"La ausencia de catalizadores macro y el bajo volumen sugieren que cualquier movimiento podría ser fácilmente revertido", agregó.

Por otro lado, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.11% en la apertura y cotiza en 65,693.49 unidades, cerca de máximos históricos.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Tipo de cambio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad