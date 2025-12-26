El tipo de cambio cotiza en 17.89 pesos por dólar y la BMV abre al alza

El peso mexicano avanzaba ligeramente el viernes en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez y escasas referencias económicas debido al periodo vacacional de fin de año.
El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.11% y cotiza en 65,693.49 unidades, cerca de máximos históricos.
La moneda cotizaba en 17.89 por dólar, con una apreciación marginal de un 0.07% frente a las 17.90 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves.
"De cara al resto del día, el escenario más probable es un peso estable, con sesgo lateral, respetando el rango psicológico de 17.90–18.00", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.
"La ausencia de catalizadores macro y el bajo volumen sugieren que cualquier movimiento podría ser fácilmente revertido", agregó.
Por otro lado, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.11% en la apertura y cotiza en 65,693.49 unidades, cerca de máximos históricos.
Con información de Reuters
