El peso se deprecia ante fortalecimiento global del dólar; BMV extiende sus ganancias

Durante la sesión overnight, el tipo de cambio se movió entre un mínimo de 17.87 y un máximo de 17.98 pesos por dólar, y en la apertura del mercado americano cotiza alrededor de 17.96, con el peso como la tercera divisa emergente con mayores pérdidas frente al billete verde.

De acuerdo con Monex, el sesgo alcista del dólar responde al aumento de la aversión al riesgo derivada de las persistentes tensiones geopolíticas, lo que ha impulsado la demanda por activos refugio.

El índice dólar (DXY) opera en terreno positivo y alcanzó un máximo intradía de 98.51 puntos, mientras los inversionistas esperan la publicación de los PMI de servicios y compuesto, luego de que el dato manufacturero decepcionara al consenso.

En el frente local, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 44.7 puntos en diciembre, un avance mensual de 0.6 puntos, aunque con una caída anual de 2.4 puntos. Al interior del indicador, todos los componentes mostraron mejoras respecto a noviembre, destacando el rubro sobre la situación económica del país hoy frente a hace 12 meses, que subió 1.5 puntos, aunque sin revertir el deterioro anual.

Por su parte, Banco Base señaló que la depreciación matutina del peso —de 0.25% o 4.5 centavos— ocurre en paralelo a un fortalecimiento de 0.09% del dólar en su índice ponderado. En la canasta amplia de principales cruces, las mayores pérdidas de la sesión son para el florín húngaro (-0.50%), la corona sueca (-0.26%) y el peso mexicano (-0.25%), mientras que del lado de las ganancias destacan el peso chileno (+0.66%), el ringgit de Malasia (+0.61%) y el rublo ruso (+0.55%).

En el mercado de divisas del G10, los movimientos son mixtos: el euro y la libra ceden terreno tras PMI por debajo de lo esperado al cierre de 2025, en contraste con el dólar australiano, que lidera las ganancias de la jornada. El foco del mercado se mantiene en los datos de actividad y en la evolución del frente geopolítico, factores que seguirán marcando el pulso del tipo de cambio en el corto plazo.

BMV abre al alza

En el mercado accionario local, la Bolsa Mexicana de Valores abrió la sesión con avances, apoyada por compras selectivas en emisoras de alta liquidez.

El IPC de la BMV sube 0.56%, a 65,379.25 puntos, un incremento de 364.88 unidades. Entre los ganadores de la apertura de la jornada destacan Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con +3.68%; Industrias Peñoles, con +3.83%; Bolsa Mexicana de Valores, con +0.75%; Coca-Cola FEMSA, con +1.31%; y Grupo Televisa, con +0.37%, en una apertura que refleja un mejor ánimo pese a la volatilidad cambiaria.