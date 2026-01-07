Los mercados globales y los metales preciosos pausan su optimismo a mitad de semana

De acuerdo con Monex, el ánimo se moderó por tensiones geopolíticas derivadas de acciones de Estados Unidos en Venezuela, amenazas de intervención y fricciones entre China y Japón.

El peso cotiza en 17.97 por dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró volatilidad moderada. Según Monex, el tipo de cambio USD/MXN cotiza alrededor de 17.97 pesos, con una apreciación diaria de 0.12%, en un rango estrecho ante la estabilidad del dólar y la espera de datos clave en Estados Unidos.

El Índice Dólar avanza marginalmente (0.01%), mientras que el euro y la libra retroceden levemente. El bitcoin cae 1.23%, reflejando menor apetito por riesgo.

Por su parte, Banco Base destacó que el peso se aprecia tras un reporte ADP más débil de lo esperado, con 41 mil empleos creados en diciembre frente a una expectativa de 50 mil, lo que llevó al dólar a borrar su avance inicial.

Aun así, la institución subraya que la tendencia a la baja del tipo de cambio se ha frenado por la aversión al riesgo asociada a una política exterior estadounidense más agresiva y a la retórica expansionista reciente, lo que mantiene a los inversionistas en modo de cautela de cara a una semana cargada de indicadores laborales.

Bolsa Mexicana de Valores abra a la baja

En México, la Bolsa Mexicana de Valores inició la sesión con tono negativo. El S&P/BMV IPC opera en 64,824.83 puntos, con una baja de 0.30%. Entre los valores con mejor desempeño destacan Quálitas, Banco del Bajío, Gruma, Bimbo y Grupo Financiero Banorte, en un entorno donde el mercado local sigue de cerca la evolución del tipo de cambio y las señales externas.

En Wall Street, la apertura fue cautelosa tras el doble récord previo. De acuerdo con AFP, el Dow Jones avanzaba 0.24% en los primeros intercambios, mientras que el Nasdaq (-0.01%) y el S&P 500 se mantenían prácticamente sin cambios, reflejando la espera por mayores señales del mercado laboral y la persistencia de los riesgos geopolíticos.

Metales preciosos hacen pausa

En el mercado de bonos, los Treasuries se fortalecieron, con el rendimiento del bono a 10 años descendiendo a 4.14%, mientras que en materias primas los metales preciosos retrocedieron, la plata cayó por debajo de 80 dólares la onza, el oro rompió una racha de tres sesiones al alza y el cobre se alejó de su máximo histórico.

En el frente energético y geopolítico, el presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, valuados en 2,800 millones de dólares, para su venta a precio de mercado, con el objetivo de reforzar la influencia económica de Washington y reducir los vínculos de Caracas con China, Rusia, Irán y Cuba.

En el ámbito corporativo, Nvidia mejoró su previsión de ingresos; Baidu planea recaudar hasta 2,000 millones de dólares con la salida a bolsa de su unidad de chips en Hong Kong; y Chevron envió una flota a Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro, convirtiéndose en el único exportador de crudo del país.

La inflación regresa al objetivo en Europa

En Alemania, las ventas minoristas de noviembre crecieron 1.1% anual y cayeron 0.6% mensual. En la Eurozona, la inflación preliminar de diciembre se ubicó en 2.0% anual, en línea con lo esperado.

En Estados Unidos, el mercado puso atención al reporte ADP de empleo privado de diciembre, a las vacantes laborales JOLTS de noviembre y al ISM no manufacturero, claves para calibrar el pulso del mercado laboral y la actividad.