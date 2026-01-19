Peso: racha de nueve sesiones

La moneda mexicana se apreció 0.23%, para ubicarse en 17.57 pesos por dólar, su mejor nivel desde junio de 2024. El avance estuvo ligado a la presión sobre el dólar frente a una canasta de divisas, luego de amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra varios países europeos en el contexto de Groenlandia.

De acuerdo con el reporte de medio día de Monex, la apreciación del peso se dio pese al bajo volumen, favorecida por el entorno externo y la búsqueda de activos fuera del dólar.

BMV: avanza y se acerca a máximos

El S&P/BMV IPC cerró en 67,492.48 puntos, con un alza de 0.52%, quedando cerca de sus máximos históricos. El desempeño estuvo apoyado por emisoras ligadas a metales y consumo, en línea con el movimiento global de materias primas.

Entre las acciones con mayores avances destacaron:

Grupo México (+3.06%)

Becle (+2.07%)

Arca Continental (+1.80%)

Industrias Peñoles (+1.82%)

Grupo Televisa (+1.81%)

Monex señaló que el avance del índice se dio en una sesión con poca liquidez, pero con sesgo positivo ante el mejor ánimo global y el soporte de sectores defensivos.

Metales: máximos por ruido arancelario

El repunte de los metales también influyó en el ánimo del mercado.

Récords en oro y plata impulsan búsqueda de refugio

Los metales preciosos mostraron un fuerte desempeño el lunes en los mercados internacionales, reflejando la incertidumbre por tensiones comerciales y geopolíticas, lo que llevó a los inversores a buscar activos refugio.

De acuerdo con datos globales del mercado:

El oro alcanzó máximos cerca de los 4,689 dólares por onza, y cerró la jornada alrededor de 4,666.65 dólares por onza, con un alza intradía de alrededor de 1.6%.

La plata se disparó hasta un récord de 94.08 dólares por onza, cerrando cerca de 93.50 dólares por onza, con un incremento aproximado de 4%.

Un análisis de XTB subrayó que las tensiones comerciales y los aranceles suelen beneficiar a los metales al impulsar la demanda de activos refugio y reconfigurar flujos, lo que favoreció a emisoras mineras en la plaza local.