En Nueva York, la Bolsa abrió con caídas notables, el Dow Jones retrocedía 1.75%, el Nasdaq 1.98% y el S&P 500 1.67% en las primeras operaciones, arrastrados por la aversión global al riesgo y el repunte de los precios del petróleo, de acuerdo con datos de AFP. Los futuros ya anticipaban este tono negativo desde la madrugada, con el Nasdaq perdiendo más de 2%.

Monex advirtió que los mercados accionarios a nivel mundial “presentan importantes movimientos a la baja” ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético.

En Asia y Europa, las bolsas también profundizan las pérdidas. El Nikkei japonés cerró con una caída de 3.06%, mientras que el Hang Seng retrocedió 1.12%.

En Europa, el Euro Stoxx 50 pierde 3.48%, el DAX alemán cae 3.69% y el CAC 40 francés 2.98%, en una jornada marcada por la venta generalizada de activos de riesgo ante el temor de que el conflicto escale y detone un choque energético más prolongado.

En el mercado cambiario, el peso mexicano registra una depreciación de 2.45%, equivalente a 45 centavos, para cotizar alrededor de 17.73 por dólar, con movimientos que lo llevaron por encima de las 17.85 unidades durante la apertura. La moneda acumula cuatro sesiones consecutivas a la baja.

El dólar se fortalece 0.69% en su índice ponderado. Entre las divisas más castigadas destacan el florín húngaro (-3.15%), el won surcoreano (-2.69%) y el peso chileno (-2.13%).

En México, el S&P/BMV IPC se desplomó 4.74%, al perder 3,342 puntos y ubicarse en 67,242 unidades, en línea con la ola global de ajustes.

Entre las mayores caídas destacaron Peñoles, que se hundió 12.51%; Grupo México, con un retroceso de 7.79%; y Cemex, que cayó 6.01%. También presionaron al índice Televisa (-4.82%) y Orbia (-5.17%), reflejando un ajuste amplio que afectó tanto a emisoras industriales como de materiales y medios.

Los precios del crudo se disparan

En el mercado de materias primas, el petróleo encabeza las presiones alcistas. El WTI avanza 8.21% y el Brent 8.39% en la apertura, reflejando el nerviosismo por posibles interrupciones en el suministro energético a través del estrecho de Ormuz, en un entorno de creciente aversión al riesgo, de acuerdo con Monex.

En Europa, el gas natural se dispara 27.71% en la sesión y acumula un avance semanal cercano a 78%, tras la suspensión de operaciones en Ras Laffan, en Qatar, que produce cerca del 20% del GNL mundial.

Con información de AFP