Súperpeso cae 2.45% y supera 17.70 por dólar en cuarto día de guerra

El peso supera 17.70 por dólar y la bolsa mexicana cae 4.7%, en medio de una ola global de aversión al riesgo por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
mar 03 marzo 2026 09:39 AM
Guerra entre Irán, EU e Israel dispara el precio del petróleo: Wall street y la BMV se desploman
Una columna de humo se eleva tras un ataque a la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones estadounidenses en Oriente Medio el martes, mientras el presidente estadounidense advertía que era "demasiado tarde" para que la república islámica buscara el diálogo y escapara de la guerra. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, con la muerte del líder supremo iraní, y la república islámica respondió con bombardeos de misiles contra los países del Golfo e Israel. (Foto: ATTA KENARE/AFP)

El peso mexicano arrancó la jornada con una depreciación de 2.45%, para cotizar alrededor de 17.73 unidades por dólar, en el cuarto día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En algunos momentos de la apertura, el tipo de cambio superó las 17.85 unidades, reflejando un ajuste más profundo respecto al cierre previo.

Los mercados financieros operan con pérdidas generalizadas ante el riesgo de una escalada prolongada que afecte el suministro energético global y presione la inflación.

El foco de la tensión está en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo. De acuerdo con Banco Base, un asesor militar iraní advirtió que incendiarían cualquier embarcación que intentara cruzarlo, mientras China pidió garantizar la libre navegación ante el riesgo de un bloqueo que afecte su suministro energético.

En Nueva York, la Bolsa abrió con caídas notables, el Dow Jones retrocedía 1.75%, el Nasdaq 1.98% y el S&P 500 1.67% en las primeras operaciones, arrastrados por la aversión global al riesgo y el repunte de los precios del petróleo, de acuerdo con datos de AFP. Los futuros ya anticipaban este tono negativo desde la madrugada, con el Nasdaq perdiendo más de 2%.

Estrecho de Ormuz: cuál es su importancia y qué pasa si Irán decide bloquearlo

Monex advirtió que los mercados accionarios a nivel mundial “presentan importantes movimientos a la baja” ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético.

En Asia y Europa, las bolsas también profundizan las pérdidas. El Nikkei japonés cerró con una caída de 3.06%, mientras que el Hang Seng retrocedió 1.12%.

En Europa, el Euro Stoxx 50 pierde 3.48%, el DAX alemán cae 3.69% y el CAC 40 francés 2.98%, en una jornada marcada por la venta generalizada de activos de riesgo ante el temor de que el conflicto escale y detone un choque energético más prolongado.

En el mercado cambiario, el peso mexicano registra una depreciación de 2.45%, equivalente a 45 centavos, para cotizar alrededor de 17.73 por dólar, con movimientos que lo llevaron por encima de las 17.85 unidades durante la apertura. La moneda acumula cuatro sesiones consecutivas a la baja.

El dólar se fortalece 0.69% en su índice ponderado. Entre las divisas más castigadas destacan el florín húngaro (-3.15%), el won surcoreano (-2.69%) y el peso chileno (-2.13%).

En México, el S&P/BMV IPC se desplomó 4.74%, al perder 3,342 puntos y ubicarse en 67,242 unidades, en línea con la ola global de ajustes.

Entre las mayores caídas destacaron Peñoles, que se hundió 12.51%; Grupo México, con un retroceso de 7.79%; y Cemex, que cayó 6.01%. También presionaron al índice Televisa (-4.82%) y Orbia (-5.17%), reflejando un ajuste amplio que afectó tanto a emisoras industriales como de materiales y medios.

Los precios del crudo se disparan

En el mercado de materias primas, el petróleo encabeza las presiones alcistas. El WTI avanza 8.21% y el Brent 8.39% en la apertura, reflejando el nerviosismo por posibles interrupciones en el suministro energético a través del estrecho de Ormuz, en un entorno de creciente aversión al riesgo, de acuerdo con Monex.

En Europa, el gas natural se dispara 27.71% en la sesión y acumula un avance semanal cercano a 78%, tras la suspensión de operaciones en Ras Laffan, en Qatar, que produce cerca del 20% del GNL mundial.

Con información de AFP

