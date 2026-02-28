Por esta vía pasan diariamente 20 millones de barriles de petróleo, según datos de Vortexa. La mayor parte proviene de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar.

El estrecho tiene solo 21 millas de ancho en su punto más angosto y dos vías navegables de apenas dos millas cada una, lo que lo vuelve un punto vulnerable para la navegación comercial.

Amenazas reales y formas de interrupción

Durante el conflicto entre Irán e Irak en los años 80, Irán atacó petroleros y terminales con misiles y minas. Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (EU), estas acciones no cerraron el paso, pero elevaron los costos de transporte.

El documento del Congreso de 2012 indica que Irán podría escalar su respuesta en fases. Las medidas posibles incluyen declarar el cierre, interceptar barcos, disparar advertencias, colocar minas y lanzar ataques desde submarinos o aviación.

Ali Yazdikhah, legislador iraní citado por la agencia Mehr, declaró que cerrar el estrecho es "un derecho legítimo" si EU apoya militarmente a Israel. Behnam Saeedi,integrante del presídium del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, añadió que esta es una de las opciones disponibles.

Impacto en mercados y países más afectados

La Administración de Información Energética de EU ha advertido que cualquier interrupción tendría efectos inmediatos en los mercados globales. Asia sería la región más vulnerable.

El 82% del petróleo que pasa por el estrecho se dirige a Asia. China, India, Japón y Corea del Sur absorben casi el 70% de ese volumen, por lo que un cierre elevaría precios y pondría en riesgo su suministro.

El conflicto ya ha elevado las tarifas de los tanqueros. Bloomberg reportó que las tarifas hacia Asia subieron casi 20% en tres sesiones y hacia África más de 40%.

Consecuencias para Irán y sus relaciones regionales

Irán también depende del estrecho para exportar su propio petróleo. Según JPMorgan, cerrar Ormuz dañaría sus intereses, especialmente en su relación con China, su principal comprador.

También pondría en riesgo los avances diplomáticos con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que han criticado a Israel por el conflicto, pero podrían tomar otra postura si Irán interrumpe sus exportaciones.

La Quinta Flota de EU, con base en Bahréin, tiene el mandato de proteger la navegación en la zona. Cualquier intento de bloqueo podría generar una reacción militar regional o global.

Vías alternas y capacidad de desviación parcial

Arabia Saudita y Emiratos han desarrollado rutas alternas para parte de su producción. Arabia opera el oleoducto Este-Oeste con capacidad para 5 millones de barriles diarios.

Emiratos conectó sus campos petroleros al puerto de Fujairah, en el Golfo de Omán. Según la Según la Administración de Información Energética de EU (EIA), estas rutas permitirían desviar 2.6 millones de barriles diarios si se cierra Ormuz.

Qatar, que depende del estrecho para exportar gas natural licuado, no tiene rutas alternas viables. Cualquier interrupción afectaría sus ventas globales.

Con información de agencias.