El petróleo cae y los futuros de acciones suben tras tregua de Trump con Irán

Al mismo tiempo, el petróleo WTI profundizó su caída hasta cerca de 15%, cotizando alrededor de los 95.33 dólares por barril, al reducirse temporalmente el riesgo de una disrupción mayor en el suministro global.

El petróleo Brent cerró con una caída de 5.78%, en 103.42 dólares por barril. Este crudo está más expuesto a los acontecimientos de Medio Oriente, por depender más del tránsito por el estrecho de Ormuz. Pero más tarde, en el mercado de futuros, profundizó su caída hasta los 92.21 dólares por barril, con una caída de más del 12%.

Otros activos también reaccionaron: el yen japonés (considerado refugio) se apreció hasta 0.4% frente al dólar, en tanto que los movimientos en divisas y tasas reflejaron un reacomodo global ante la menor probabilidad de un choque energético inmediato.

La BMV cayó al cierre

Al cierre de la jornada y antes del anuncio de tregua de Trump, en Wall Street, los principales índices terminaron con movimientos mixtos. El Dow Jones retrocedió 0.18%, mientras que el S&P 500 avanzó 0.08% y el Nasdaq ganó 0.10%, en una sesión marcada por la cautela.

En México, el S&P/BMV IPC extendió sus pérdidas al caer 0.66%, para mantenerse ligeramente por encima de los 68,500 puntos, reflejando una mayor aversión al riesgo en activos locales. En contraste, el peso mexicano logró apreciarse 0.40%, para cerrar en 17.69 unidades por dólar, favorecido por una debilidad global del billete verde.

El retroceso del dólar se reflejó en el índice DXY, que cayó 0.37%, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot descendió 0.3%. Este movimiento estuvo vinculado a la expectativa de que se evitara un deterioro mayor en el conflicto en Medio Oriente. En paralelo, los futuros de los bonos del Tesoro estadounidense avanzaron 0.5%, reflejando una mayor demanda por activos considerados refugio.

Aunque la prórroga abre una ventana para la negociación, el mercado mantiene cautela. La ausencia de confirmación por parte de Irán y la naturaleza condicionada del posible acuerdo, ligado a la reapertura del estrecho de Ormuz, mantienen latente el riesgo.