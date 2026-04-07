Trump acuerda un alto al fuego de dos semanas; Irán lo toma como una victoria

Trump dijo que Irán presentó una propuesta de 10 puntos "viable".

Horas antes del mensaje de Trump, Pakistán presentó una propuesta de última hora para que Trump retrasara dos semanas su ultimátum a Irán.

"Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, firme y contundente, con el potencial de conducir a resultados sustanciales en un futuro próximo", escribió el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en X.

Trump advirtió en la mañana que "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá".

El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal presentada por Pakistán era insuficiente.

¿Qué dice Irán?

Irán aseguró que logró una gran victoria y obligó a Estados Unidos a aceptar su plan de 10 puntos, de acuerdo con un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Según Irán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del "control" del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, agradeció a los negociadores pakistanís por ayudar con las conversaciones que condujeron al acuerdo y confirmó la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas", escribió en un mensaje en X.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz a través de la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas", indicó.

Teherán anunció que mantendrá negociaciones por dos semanas con Washington en Islamabad en busca de poner fin a la guerra.