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Internacional

Trump acuerda un alto al fuego de dos semanas; Irán lo toma como una victoria

El presidente estadounidense asegura que Irán acepta reabrir el estrecho de Ormuz de manera "completa, inmediata y segura".
mar 07 abril 2026 04:48 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el conflicto en Irán en el James S. Brady Press Briefing Room de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, DC.
Trump advirtió que "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá". (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente Donald Trump acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán el martes, menos de dos horas antes del ultimátum que dio para destruir una "civilización completa". Trump dijo que el acuerdo de alto el fuego se hizo con la condición de que Irán aceptara reabrir el crítico estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán aseguró que el acuerdo es una "gran victoria".

"Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque de Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un ALTO al FUEGO bilateral!", publicó Trump en Truth Social.

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Trump dijo que Irán presentó una propuesta de 10 puntos "viable".

Horas antes del mensaje de Trump, Pakistán presentó una propuesta de última hora para que Trump retrasara dos semanas su ultimátum a Irán.

"Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, firme y contundente, con el potencial de conducir a resultados sustanciales en un futuro próximo", escribió el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en X.

Trump advirtió en la mañana que "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá".

El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal presentada por Pakistán era insuficiente.

¿Qué dice Irán?

Irán aseguró que logró una gran victoria y obligó a Estados Unidos a aceptar su plan de 10 puntos, de acuerdo con un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Según Irán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del "control" del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, agradeció a los negociadores pakistanís por ayudar con las conversaciones que condujeron al acuerdo y confirmó la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas", escribió en un mensaje en X.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz a través de la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas", indicó.

Teherán anunció que mantendrá negociaciones por dos semanas con Washington en Islamabad en busca de poner fin a la guerra.

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"Se ha decidido al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas (...), negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad", afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado.

"Se aclara que esto no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades cuando" las negociaciones hayan concluido con éxito, agregó la misma fuente, al aclarar que estas dos semanas podrían prolongarse "de acuerdo con ambas partes".

Israel y EU ya golpean infraestructuras de Irán

En este 39º día de guerra, hubo bombardeos en la provincia de Alborz, en el norte de Irán, de acuerdo con medios locales. Dieciocho personas murieron en una zona residencial, entre ellas dos niños.

Dos puentes también fueron alcanzados al sur de Teherán, uno de ellos en Kashan, donde dos personas murieron, y otro cerca de Qom.

Se llevaron a cabo ataques asimismo contra la isla de Jark en el Golfo, punto neurálgico de la industria petrolera iraní, según la agencia Mehr.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo "una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras" en varias zonas de Irán. No especificó cuáles ni dónde.

Con información de AFP

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