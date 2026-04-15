Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

BMV cae y peso se debilita; mercados globales mantienen optimismo por señales de paz

En Estados Unidos, el Nasdaq extiende su racha positiva impulsado por tecnológicas, mientras el bitcoin recupera terreno en un entorno de mayor apetito por riesgo entre inversionistas globales.
mié 15 abril 2026 08:51 AM
Precio del peso a dólar se debilita y la BMV cae hoy, 15 de abril, mientras mercados globales mantienen optimismo
El peso mexicano opera con ligera depreciación frente al dólar, alrededor de 17.30 unidades, en un entorno de fortalecimiento global del dólar y cautela por tensiones geopolíticas. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la jornada de este miércoles 15 de abril con pérdidas, mientras el peso mexicano se deprecia frente al dólar en un entorno de cautela global. El índice S&P/BMV IPC retrocede 0.48% a 68,608 puntos, en tanto que el tipo de cambio se ubica alrededor de 17.30 pesos por dólar, lo que implica una depreciación de 0.26% en la sesión overnight, de acuerdo con Monex.

La moneda mexicana pierde terreno en línea con otras divisas emergentes, en medio de renovadas tensiones en Medio Oriente y dudas sobre la continuidad de un alto al fuego. No obstante, en el balance semanal y mensual, el peso aún acumula una ganancia de 0.68% y 3.08%, respectivamente.

Publicidad

En contraste, los mercados accionarios en Estados Unidos operan con ligeras ganancias. De acuerdo con AFP, la Bolsa de Nueva York abrió al alza, tras el impulso reciente derivado de expectativas de un posible acuerdo de paz en la región. En las primeras operaciones, el Dow Jones sube 0.26%, el Nasdaq avanza 0.17% y el S&P 500 gana 0.15%.

Lee:

La inflación se come las ganancias de los Cetes en abril
Economía

La inflación se come las ganancias de los Cetes durante abril

El optimismo también se refleja en el desempeño reciente de las acciones tecnológicas, con el Nasdaq 100 registrando su racha más prolongada de alzas desde 2021. Este movimiento ha sido respaldado por sólidos resultados corporativos, particularmente en bancos como Bank of America y Morgan Stanley, que reportaron buenos ingresos en sus mesas de renta variable.

En otros mercados, el petróleo muestra avances moderados. El West Texas Intermediate (WTI) sube 0.38% a 91.63 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 0.24% a 95.02 dólares. Por su parte, la mezcla mexicana se ubicó en 88.87 dólares por barril en su último dato disponible del 14 de abril.

En el frente económico, la jornada presenta datos mixtos. En Europa, la producción industrial de la eurozona creció 0.4% mensual en febrero, superando expectativas.

En Estados Unidos, el índice manufacturero de Nueva York repuntó a 11.0 puntos en abril, muy por encima del nivel previo de -0.2, lo que sugiere una recuperación en la actividad industrial. En contraste, en Brasil, las ventas minoristas apenas crecieron 0.2% anual, por debajo de lo esperado.

El bitcoin, por su parte, sube ligeramente 0.04%, en un entorno donde los inversionistas retoman el apetito por activos de mayor riesgo, aunque con cautela ante la temporada de reportes corporativos y la evolución del conflicto geopolítico.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Bolsa Mexicana de Valores

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad