Precio del peso a dólar se debilita y la BMV cae hoy, 15 de abril, mientras mercados globales mantienen optimismo

En contraste, los mercados accionarios en Estados Unidos operan con ligeras ganancias. De acuerdo con AFP, la Bolsa de Nueva York abrió al alza, tras el impulso reciente derivado de expectativas de un posible acuerdo de paz en la región. En las primeras operaciones, el Dow Jones sube 0.26%, el Nasdaq avanza 0.17% y el S&P 500 gana 0.15%.

El optimismo también se refleja en el desempeño reciente de las acciones tecnológicas, con el Nasdaq 100 registrando su racha más prolongada de alzas desde 2021. Este movimiento ha sido respaldado por sólidos resultados corporativos, particularmente en bancos como Bank of America y Morgan Stanley, que reportaron buenos ingresos en sus mesas de renta variable.

En otros mercados, el petróleo muestra avances moderados. El West Texas Intermediate (WTI) sube 0.38% a 91.63 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 0.24% a 95.02 dólares. Por su parte, la mezcla mexicana se ubicó en 88.87 dólares por barril en su último dato disponible del 14 de abril.

En el frente económico, la jornada presenta datos mixtos. En Europa, la producción industrial de la eurozona creció 0.4% mensual en febrero, superando expectativas.

En Estados Unidos, el índice manufacturero de Nueva York repuntó a 11.0 puntos en abril, muy por encima del nivel previo de -0.2, lo que sugiere una recuperación en la actividad industrial. En contraste, en Brasil, las ventas minoristas apenas crecieron 0.2% anual, por debajo de lo esperado.

El bitcoin, por su parte, sube ligeramente 0.04%, en un entorno donde los inversionistas retoman el apetito por activos de mayor riesgo, aunque con cautela ante la temporada de reportes corporativos y la evolución del conflicto geopolítico.

Con información de AFP