El mercado exige más prima por riesgo

El repunte en las tasas largas ocurre pese a que el Banco de México inició un ciclo de recortes en su tasa de referencia, lo que refleja un desacople entre la política monetaria y la curva de largo plazo. Los especialistas coinciden en que este fenómeno responde a factores globales.

“La parte larga de la curva no depende únicamente de la política monetaria local, sino de factores globales y primas de riesgo”, explicó Yazmín Matus, subdirectora de Mercados de Deuda en Valmex.

Desde la óptica de Franklin Templeton, el ajuste también responde a un aumento en la prima por plazo. “El repunte del MBono a 20 años responde principalmente a un aumento en la prima por plazo”, señaló Ramsé Gutiérrez VP y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, al advertir que el mercado está incorporando mayores riesgos inflacionarios, tal como lo comunicó el Banco de México en su última decisión de política monetaria, además de los factores externos.

Entre los factores clave destacan el encarecimiento del petróleo por tensiones en Medio Oriente (incluyendo riesgos sobre el Estrecho de Hormuz) y el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que eleva el costo de oportunidad para invertir en mercados emergentes.

Marzo, el mes de la guerra y la volatilidad

Tras una relativa estabilidad en febrero, con tasas cercanas a 8.73%, el mercado cambió de tendencia en marzo. En pocos días, el rendimiento subió de 8.79% a 9.45%, impulsado por un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y un entorno de mayor aversión al riesgo. Este ajuste refleja que los inversionistas exigen una mayor compensación para mantener posiciones de largo plazo, ante la incertidumbre sobre inflación futura, crecimiento y condiciones financieras globales.