BMV sube y Wall Street cae ante tensiones en Medio Oriente

En Estados Unidos, los mercados accionarios cerraron con pérdidas. El Dow Jones retrocedió 0.01%, el Nasdaq cayó 0.26% y el S&P 500 perdió 0.24%, poniendo fin a su racha positiva reciente.

“Una nueva escalada de las tensiones en Oriente Medio hace soplar un viento de pesimismo sobre Wall Street”, señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

El nerviosismo del mercado se intensificó luego de que Irán diera marcha atrás en la reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte global de hidrocarburos, en respuesta al mantenimiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos. A su vez, el presidente Donald Trump condicionó el levantamiento de estas restricciones a la consecución de un acuerdo con Teherán.

Este entorno geopolítico provocó movimientos mixtos en los energéticos. El petróleo WTI cerró en 86.06 dólares por barril, con un alza marginal de 0.20%, mientras que el Brent se ubicó en 93.96 dólares, con una ligera caída de 0.33%, tras la fuerte volatilidad registrada en sesiones previas.

A pesar de la incertidumbre, los inversionistas han evitado salir de forma agresiva del mercado accionario estadounidense.

“Tienen miedo de retirarse del mercado porque saben que, si se anuncia un acuerdo, el mercado remontará muy rápidamente”, dijo Jack Ablin, de Cresset, a la AFP.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo en 4.25%, sin cambios respecto al cierre anterior, reflejando una cautela persistente entre los inversionistas.

Entre las emisoras, destacó el avance de USA Rare Earth, que subió 13.18% tras anunciar la adquisición de la brasileña Serra Verde por unos 2,800 millones de dólares, en una operación que refuerza su posición en el mercado de minerales estratégicos.

En el frente internacional, la agenda económica fue ligera, aunque destacó la inflación al productor en Alemania, que registró una caída anual de 0.2% en marzo, menor a la contracción de 3.3% previa y su nivel más alto en un año, lo que sugiere una moderación en las presiones deflacionarias en Europa.

Con información de AFP