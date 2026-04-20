Las bancos ganan menos dinero: sus utilidades caen por primera vez en cinco años y los intereses son clave

Una de las principales explicaciones responde al ciclo de baja de tasas que ha implementado Banxico desde 2024, ya que los ingresos por intereses registraron una caída de 8.4%.

Banco de México situó la tasa de interés en 6.75% en su decisión de marzo pasado , mientras que en marzo del año pasado, la tasa se situaba en un nivel de 9%.

Los ingresos por intereses de los bancos sumaron 279,525 millones de pesos hasta febrero pasado, mientras que hasta el mismo mes de 2025 estos ingresos fueron de 305,115 millones de pesos, de acuerdo con la CNBV.

En el top de los bancos con el mayor monto de ingresos por intereses están: Banorte, BBVA México, Santander, Banamex y Banco Azteca.

Hasta febrero, el grupo del G8 o de los bancos de importancia sistémica BBVA México, Inbursa y Citi México fueron los bancos que registraron pérdidas en utilidades.

Las cifras que presenta la CNBV se publican previo a que los bancos hagan públicos sus reportes financieros al primer trimestre del año, aunque analistas esperan que este comportamiento se mantenga y sea a partir de abril cuando los bancos comiencen a acelerar su dinamismo.

“Generalmente el primer trimestre de cada año refleja menor dinamismo para el sector financiero, además de que la debilidad de la economía termina afectando la demanda de créditos”, destacó Grupo Financiero Ve por Más (Bx+) en un reporte.

El análisis destaca también una base comparativa alta, ya que en el pasado los bancos registraban utilidades récord, impulsados por las elevadas tasas que tenía Banxico.

La debilidad de la economía en el primer trimestre

Pero el dinamismo de los bancos también obedece a un menor dinamismo económico. El área de estudios económicos de Banamex estima que en el primer trimestre del año se registre una contracción del PIB de 1.3% mientras que a partir del segundo trimestre se espera crecimiento.

Para el segundo trimestre, la estimación de crecimiento económico es de 2.8% y de 2.7% y 2.9% para el tercer y cuarto trimestre, respectivamente.

Para el crédito se espera un crecimiento más moderado, y las primeras señales de debilidad en el consumo ya empiezan a aparecer: se ha registrado menor recaudación por IVA y el consumo tiene un comportamiento negativo.

Entre enero y febrero, se observó una caída del IVA del 8% y Banamex destaca que esta es la peor caída desde 2009 para un mes de febrero.

"Hay tres factores que explican la debilidad de la recaudación del IVA", dijo en entrevista Arely Medina, economista de Banamex. "El primero es definitivamente el dinamismo económico; en enero el IGAE nos trajo una mala noticia: una caída de 1%".

"El segundo factor que juega de manera importante es la apreciación cambiaria por la base gravable en las aduanas y la tercera es una base de comparación alta: el año pasado pues fue fuerte en términos de recaudación".