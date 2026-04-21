De acuerdo con Monex, los mercados accionarios globales muestran un tono positivo impulsado por reportes corporativos sólidos, como los de UnitedHealth Group, General Electric y RTX Corporation, mientras los inversionistas evalúan la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, clave para normalizar el flujo de petróleo desde Medio Oriente.

En línea con este menor nerviosismo, los precios del crudo retrocedieron; el petróleo Brent cayó 0.75% a 94.76 dólares por barril, mientras el WTI retrocedió en la misma proporción a 86.76 dólares. La mezcla mexicana se ubicó en 88.39 dólares, el lunes, según el último dato disponible.

La baja en el petróleo, junto con un retroceso en el oro, refleja una menor demanda por activos de refugio, aunque persiste la cautela por la cercanía de plazos clave en las negociaciones geopolíticas.

En el mercado cambiario, el peso mexicano muestra una ligera depreciación; el tipo de cambio se ubica en 17.32 pesos por dólar, un retroceso de 0.13% frente al cierre previo, en medio de un fortalecimiento moderado del dólar.

En el frente económico, los datos en Estados Unidos sorprendieron al alza. Las ventas minoristas crecieron 1.7% mensual en marzo, por encima de lo esperado, mientras el empleo privado, medido por ADP, mostró la creación de 54,750 plazas.

En Europa, el indicador ZEW reflejó un deterioro en el sentimiento económico, lo que añade contrastes al panorama global. Los mercados también estarán atentos a la comparecencia de Kevin Warsh en el Senado estadounidense, relevante para anticipar el rumbo de la política monetaria en un contexto de presiones inflacionarias ligadas a la energía.

Con información de AFP