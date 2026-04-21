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BMV cae y Wall Street sube tras señales mixtas sobre conflicto en Medio Oriente

Los precios del petróleo retroceden, por lo que reducen la demanda por activos de refugio y moderan la presión inflacionaria en los mercados.
mar 21 abril 2026 08:32 AM
BMV cae y Wall Street sube tras señales mixtas sobre conflicto en Medio Oriente
El tipo de cambio cotiza en 17.32 pesos por dólar, con una ligera depreciación del peso ante el fortalecimiento del dólar y la cautela por el conflicto en Medio Oriente.
 (lenawurm/Getty Images)

La jornada de este martes 21 de abril abrió con señales mixtas en los mercados financieros. En México, el S&P/BMV IPC arrancó con una caída de 0.63%, al ubicarse en 69,641 puntos, presionado por la cautela de los inversionistas ante el entorno internacional.

En contraste, en Estados Unidos, Wall Street inició con ganancias moderadas, luego de que comentarios de Donald Trump sobre el conflicto en Medio Oriente enfriaran el optimismo previo; el Dow Jones subía 0.69%, el Nasdaq 0.13% y el S&P 500 avanzaba 0.15%.

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De acuerdo con Monex, los mercados accionarios globales muestran un tono positivo impulsado por reportes corporativos sólidos, como los de UnitedHealth Group, General Electric y RTX Corporation, mientras los inversionistas evalúan la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, clave para normalizar el flujo de petróleo desde Medio Oriente.

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En línea con este menor nerviosismo, los precios del crudo retrocedieron; el petróleo Brent cayó 0.75% a 94.76 dólares por barril, mientras el WTI retrocedió en la misma proporción a 86.76 dólares. La mezcla mexicana se ubicó en 88.39 dólares, el lunes, según el último dato disponible.

La baja en el petróleo, junto con un retroceso en el oro, refleja una menor demanda por activos de refugio, aunque persiste la cautela por la cercanía de plazos clave en las negociaciones geopolíticas.

En el mercado cambiario, el peso mexicano muestra una ligera depreciación; el tipo de cambio se ubica en 17.32 pesos por dólar, un retroceso de 0.13% frente al cierre previo, en medio de un fortalecimiento moderado del dólar.

En el frente económico, los datos en Estados Unidos sorprendieron al alza. Las ventas minoristas crecieron 1.7% mensual en marzo, por encima de lo esperado, mientras el empleo privado, medido por ADP, mostró la creación de 54,750 plazas.

En Europa, el indicador ZEW reflejó un deterioro en el sentimiento económico, lo que añade contrastes al panorama global. Los mercados también estarán atentos a la comparecencia de Kevin Warsh en el Senado estadounidense, relevante para anticipar el rumbo de la política monetaria en un contexto de presiones inflacionarias ligadas a la energía.

Con información de AFP

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