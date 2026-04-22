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BMV avanza y mercados globales repuntan tras tregua prolongada entre EU e Irán

El S&P/BMV IPC sube en la apertura, mientras inversionistas reaccionan a señales de menor tensión geopolítica y sólidos resultados corporativos.
mié 22 abril 2026 09:04 AM
Peso mexicano y la BMV avanzan con repunte tras la tregua prolongada en la guerra de EU e Irán
El peso mexicano se aprecia ligeramente frente al dólar y cotiza alrededor de 17.32 unidades, impulsado por el mayor apetito por riesgo tras la extensión de la tregua en Medio Oriente, aunque con episodios de volatilidad por la tensión energética.

La Bolsa Mexicana de Valores inició la jornada de este miércoles con ganancias, en línea con el tono positivo de los mercados globales, luego de que el presidente Donald Trump anunciara la extensión indefinida del alto al fuego con Irán .

El índice S&P/BMV IPC avanzaba 0.67%, para ubicarse en 69,272.89 puntos, impulsado por un mayor apetito por riesgo a mitad de semana.

En Estados Unidos, los principales índices accionarios también abrieron al alza, respaldados tanto por la tregua en Medio Oriente como por una temporada de reportes corporativos mejor a lo esperado. El Dow Jones subía 0.25%, el Nasdaq ganaba 0.71% y el S&P 500 avanzaba 0.55% en las primeras operaciones.

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El ánimo positivo se da pese a la persistente volatilidad en los mercados energéticos, donde el precio del petróleo Brent superó brevemente los 100 dólares por barril, en medio de fricciones en Medio Oriente, incluyendo el cierre parcial del Estrecho de Ormuz y recientes incidentes con petroleros. El crudo WTI también mostraba alzas, cotizando en 91.46 dólares, un avance de 2.0%. En este contexto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 90.45 dólares por barril en su última referencia disponible.

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En el mercado cambiario, el peso mexicano mostraba una ligera apreciación; este miércoles el tipo de cambio se ubicaba en 17.32 unidades por dólar, apoyado inicialmente por expectativas de un posible acuerdo de paz, aunque con episodios de volatilidad ante el recrudecimiento de tensiones en la región.

A nivel corporativo, los inversionistas se mantienen atentos a los resultados trimestrales, donde alrededor de 82% de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas del mercado, impulsadas principalmente por compañías vinculadas a la Inteligencia Artificial, señaló Monex. Destacan movimientos en emisoras como Tesla, así como en firmas de semiconductores como Texas Instruments y Lam Research, en una jornada cargada de reportes.

En el frente económico, la agenda es limitada. En Reino Unido, la inflación anual se ubicó en 3.3% en marzo, en línea con lo previsto. En Estados Unidos, las tasas hipotecarias a 30 años bajaron a 6.35%, su tercer descenso consecutivo, mientras que en Japón se esperan los PMI preliminares de abril, con señales de moderación en el sector manufacturero.

Con información de AFP

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