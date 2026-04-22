Peso mexicano y la BMV avanzan con repunte tras la tregua prolongada en la guerra de EU e Irán

El ánimo positivo se da pese a la persistente volatilidad en los mercados energéticos, donde el precio del petróleo Brent superó brevemente los 100 dólares por barril, en medio de fricciones en Medio Oriente, incluyendo el cierre parcial del Estrecho de Ormuz y recientes incidentes con petroleros. El crudo WTI también mostraba alzas, cotizando en 91.46 dólares, un avance de 2.0%. En este contexto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 90.45 dólares por barril en su última referencia disponible.

Peso mexicano a dólar hoy

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostraba una ligera apreciación; este miércoles el tipo de cambio se ubicaba en 17.32 unidades por dólar, apoyado inicialmente por expectativas de un posible acuerdo de paz, aunque con episodios de volatilidad ante el recrudecimiento de tensiones en la región.

A nivel corporativo, los inversionistas se mantienen atentos a los resultados trimestrales, donde alrededor de 82% de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas del mercado, impulsadas principalmente por compañías vinculadas a la Inteligencia Artificial, señaló Monex. Destacan movimientos en emisoras como Tesla, así como en firmas de semiconductores como Texas Instruments y Lam Research, en una jornada cargada de reportes.

En el frente económico, la agenda es limitada. En Reino Unido, la inflación anual se ubicó en 3.3% en marzo, en línea con lo previsto. En Estados Unidos, las tasas hipotecarias a 30 años bajaron a 6.35%, su tercer descenso consecutivo, mientras que en Japón se esperan los PMI preliminares de abril, con señales de moderación en el sector manufacturero.

Con información de AFP