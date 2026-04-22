Superpeso, ¿momento para comprar dólares o para invertir mejor?

Es un hecho que el peso mexicano ha mostrado fortaleza sostenida frente al billete verde, apoyado por tasas de interés elevadas, disciplina monetaria, flujos hacia mercados emergentes, remesas robustas y una integración comercial creciente con Estados Unidos (a pesar de los pesares). Y a eso hay que sumarle la expectativa de inversión vinculada con la relocalización de cadenas productivas en América del Norte.

El llamado superpeso no nació de la casualidad; tiene fundamentos concretos. Sin embargo, una moneda fuerte también obliga a replantear viejos reflejos financieros. Comprar dólares solo porque “algún día van a subir” no necesariamente es una estrategia inteligente. En muchos casos, es simplemente una costumbre envuelta en nostalgia económica.

Entonces, aquí conviene separar conceptos.

Primero lo primero; comprar dólares puede tener sentido como cobertura patrimonial, sí y no. Si una persona tiene gastos futuros en moneda extranjera, como viajes, colegiaturas, importaciones, compromisos internacionales o diversificación de patrimonio, mantener una parte de sus recursos dolarizados es razonable. Protege frente a movimientos abruptos del tipo de cambio y reduce exposición a riesgos locales.

Pero ojo, eso es cobertura, no inversión.

Desde mi experiencia, la inversión exige algo más que esperar una subida cambiaria. Requiere rendimiento, productividad del capital y una tesis clara sobre riesgo y retorno. Un billete guardado en una cuenta, por sí mismo, no genera valor relevante. Puede preservar poder adquisitivo en ciertos escenarios, pero difícilmente compite de manera consistente con instrumentos financieros productivos.

Ese es un error frecuente y recurrente en México…confundir refugio con rentabilidad.