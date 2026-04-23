BMV cae y BanBajío pierde 4.2% tras salida de Edgardo del Rincón a Banamex

Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, explicó que el mercado enfrenta una “lucha de poder” entre resultados corporativos mejores a lo esperado y el deterioro del entorno geopolítico. A esto se suma el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, con la tasa a 10 años subiendo a 4.32%, lo que eleva la presión sobre los activos de riesgo.

BanBajío cae tras salida director general

En México, el S&P/BMV IPC cerró con una baja de 0.30%, en 68,631.16 puntos, manteniéndose por debajo del umbral de los 69,000 puntos. El retroceso se alineó con el sentimiento global de cautela.

En la jornada, las emisoras con mejor desempeño en la Bolsa Mexicana de Valores fueron Cemex, que lideró las ganancias con un alza de 6.95%, seguida de Arca Continental (4.11%) y Gentera (3.66%), en un contexto de recuperación selectiva en sectores ligados al consumo y la construcción.

También destacaron Qualitas y Chedraui, con avances moderados. En contraste, entre las mayores caídas figuraron Genomma Lab (-6.50%), Peñoles (-4.60%).

BanBajío cayó 4.24% tras la salida de su director general, Edgardo del Rincón , quien se incorporó a Banamex, movimiento que generó incertidumbre entre inversionistas sobre la continuidad estratégica del banco.

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El tipo de cambio también reflejó el nerviosismo del mercado, el peso se depreció 0.52% para cerrar en 17.42 unidades por dólar, en un rango entre 17.32 y 17.46, mientras el índice dólar (DXY) avanzó 0.24%, impulsado por la demanda de activos refugio ante la incertidumbre internacional.

En el frente energético, el petróleo volvió a ser el principal catalizador del mercado. El Brent subió 3.10% a 105.07 dólares por barril, mientras que el WTI avanzó 3.11% a 95.85 dólares. Durante la sesión, ambos referenciales mostraron alta volatilidad, con movimientos superiores al 5%.

El alza se explica por la falta de avances en la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte global de crudo, lo que mantiene una prima de riesgo elevada en los precios energéticos. Analistas consultados por AFP advierten que, si la reapertura se retrasa más allá de mayo, el petróleo podría mantener su tendencia alcista.

En el ámbito corporativo estadounidense, los resultados trimestrales ofrecieron señales mixtas, Texas Instruments destacó con un alza cercana al 20%, mientras que ServiceNow se desplomó 17.59% pese a reportar un crecimiento de ingresos de 22%. Tesla también fue castigada por el mercado ante expectativas de mayor gasto de capital este año.

En el plano local, la jornada estuvo marcada por la publicación de la inflación de la primera quincena de abril en México, que se ubicó en 4.53% anual, aún por encima del objetivo del Banco de México, lo que añade otro factor de cautela para los inversionistas.

Con información de AFP