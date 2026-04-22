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Economía

Manuel Romo deja Banamex; Edgardo del Rincón asume la dirección en la era Chico Pardo

Tras completar su separación de Citigroup, el banco abre una nueva etapa enfocada en eficiencia, rentabilidad y fortalecimiento operativo rumbo a una futura salida a bolsa.
mié 22 abril 2026 03:12 PM
Edgardo del Rincón es el nuevo director general de Banamex tras la salida de Manuel Romo
Edgardo del Rincón será el nuevo director general del banco en la era de Fernando Chico Pardo. (Cortesía)

El tablero de la banca en México sigue redefiniéndose bajo los movimientos de Banamex. Edgardo del Rincón Gutiérrez renunció el miércoles tras el cierre de mercados a la dirección general de BanBajío para asumir el mando del Banco Nacional de México (Banamex).

"Esta designación se hace tras la decisión de Manuel Romo de presentar su renuncia para dedicarse a proyectos personales particularmente centrados en temas de desarrollo social", informó el banco en un comunicado.

El relevo marca el fin de la gestión de Manuel Romo, quien deja la institución tras cumplir el "triplete" estratégico que se propuso al inicio de la transición: la separación operativa de Citigroup, la consolidación del nuevo grupo de control —liderado por Fernando Chico Pardo— y el retorno de la entidad a niveles de crecimiento competitivos en todos sus segmentos de negocio.

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Manuel ha sido un directivo excepcional y de primera, tanto en lo profesional como en lo humano. Entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa. Gracias a lo que el equipo ha construido con él, tenemos una excelente base para regresar a Banamex donde todos queremos que esté, en el número uno
Fernando Chico Pardo, Presidente del Consejo de Banamex

Chico Pardo confía en que la trayectoria de Edgardo del Rincón contribuirá en la etapa de crecimiento de Banamex.

Del Rincón regresa a casa. Este economista del Tec de Monterrey (donde recientemente fue galardonado con el Premio al Mérito EXATEC 2025) pasó más de 30 años en Banamex y Citigroup, llegando a ser director de Banca de Consumo y director general adjunto.

Tiene experiencia en Mercados Emergentes tras su paso por Asia (Filipinas, Singapur, Corea del Sur) y Centroamérica por más de 15 años le dio una perspectiva global sobre la banca minorista y digital en entornos volátiles.

En la gestión en Banbajío, a donde llegó el 1 de julio de 2019, la acción de ese banco ha experimentado un crecimiento superior al 50% pese al efecto devastador de la pandemia. (Considerando que en julio de 2019 cotizaba cerca de los 37 y 38 pesos por acción y hoy ronda los 56.55 pesos). Solo en lo que va de 2026, la acción ha ganado un 24%, superando por mucho el desempeño del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y de otros bancos del G7.

Del Rincón entregó un índice de eficiencia del 39.8% al cierre de 2025. Su perfil encaja con lo que ha anunciado Chico Pardo para Banamex: un banco más eficiente, que toma más riesgos medidos (la morosidad de Banbajío está en uno de los rangos más bajos del mercado).

Romo, cuya salida se describe como institucional y amistosa, se enfocará ahora en la dirección de una fundación dedicada a la educación, proyecto que contará con el respaldo activo de Chico Pardo.

La llegada de Del Rincón —reconocido por mantener a BanBajío con una rentabilidad (ROE) cercana al 20% y una eficiencia operativa líder en el mercado— envía una señal inequívoca a los inversionistas: Banamex entra en una fase de optimización agresiva y rentabilidad máxima de cara a su futura Oferta Pública Inicial (OPI).

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