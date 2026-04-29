La mezcla mexicana supera los 100 dólares por barril y bolsas abren mixtas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes que Irán se encuentra en un “estado de colapso”. Posteriormente, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la campaña de “máxima presión” de Washington ha acelerado la inflación en ese país y que sus capacidades de almacenamiento de crudo están llegando al límite, lo que pronto obligaría a recortar la producción.

En paralelo, el rial iraní se ha depreciado de forma significativa en los últimos dos días, de acuerdo con el sitio bonbast.com, que monitorea su valor en el mercado paralelo, lo que apunta a una creciente presión sobre la economía del país.

Bolsas abren con cautela

En este contexto, la Bolsa de Nueva York inició la jornada con caídas moderadas, en espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y de una batería de resultados tecnológicos. El Dow Jones cede 0.02%, el Nasdaq retrocede 0.23% y el S&P 500 baja 0.04%.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores opera prácticamente sin cambios. El S&P/BMV IPC cae 0.01% a 67,259.39 puntos, en línea con el comportamiento mixto de los mercados globales.

A pesar de la debilidad inicial, el mercado mantiene un sesgo de cautela con cierto apetito por riesgo en tecnología, donde los inversionistas compran en las caídas ante los reportes de Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta, que serán clave para definir la continuidad del rally.

La atención se centra en la Reserva Federal, donde se anticipa que la tasa de fondos federales se mantenga sin cambios en un rango de 3.50% a 3.75%. El mercado estará particularmente atento al mensaje de Jerome Powell para evaluar el rumbo de la política monetaria en 2026.

En el frente económico, las órdenes de bienes duraderos en Estados Unidos crecieron 0.8% mensual en marzo, superando las expectativas, mientras que en Alemania la inflación preliminar se desaceleró a 0.6% mensual en abril, por debajo de lo previsto.

En el mercado cambiario, el peso mexicano muestra una depreciación de 0.02% y cotiza en 17.40 unidades por dólar, afectado por la fortaleza del dólar, que avanza 0.07%, y la cautela de los inversionistas ante la Fed.