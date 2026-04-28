Emiratos Árabes anuncia su salida de la OPEP, el organismo que influye en los mercados petroleros

OPEP, la organización internacional del petróleo

Se trata de una institución intergubernamental integrada por países exportadores de petróleo, quienes se unieron para establecer acuerdos en materia política y económica para la estabilización de los mercados.

Entre ellos, garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo, un suministro eficiente, económico y regular entre las naciones consumidores, así como rentabilidad justa para quienes invierten en este sector.

De acuerdo con la misma OPEP, la organización se estableció como respuesta a las actividades y prácticas de las “Siete Hermanas”, que eran empresas petroleras multinacionales que frecuentemente eran perjudiciales para el crecimiento y desarrollo de los países productores del petróleo, ya que explotaban sus recursos naturales.

Las petroleras decidieron reducir el precio del hidrocarburo sin consultarlo primero con los gobiernos. En respuesta, países como Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela decidieron realizar una reunión en 1959, como el Primer Congreso Petrolero Árabe en Egipto.

Durante esta asamblea, se aprobó una resolución para que las empresas petroleras consultaran con los gobiernos antes de cambiar los precios cotizados del petróleo, pero las multinacionales ignoraron la petición. En agosto de 1960, volvieron a bajar el precio.

Entre el 10 y 14 de septiembre de 1960, se sostuvo una conferencia del sector en Bagdad, Irak, y vieron la necesidad de establecer una organización intergubernamental permanente para defender el recurso petrolero. Así nació la OPEP y los países fundadores fueron Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela.

Tras su creación, los gobiernos de los países miembros comenzaron a tener más control sobre sus hidrocarburos, además de tener más peso en los mercados mundiales petroleros.

En 1968 adoptó una "Declaración sobre la Política Petrolera de los Países Miembros", que enfatizaba el derecho inalienable de todos los países a ejercer soberanía permanente sobre sus recursos naturales en aras de su desarrollo nacional.