Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Emiratos Árabes anuncia su salida de la OPEP, el organismo que influye en los mercados petroleros

Emiratos Árabes Unidos anunció su retirada de la OPEP en mayo para proteger su “interés nacional”. Esta organización intergumentamental nació para coordinar políticas petroleras de sus miembros.
mar 28 abril 2026 02:17 PM
¿Qué es la OPEP? Emiratos Árabes anuncia su salida del organismo que controla los mercados petroleros
Antes del conflicto en Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos ocupaba el cuarto puesto de los 22 productores de la OPEP+, por detrás de Arabia Saudita, Rusia e Irak, con alrededor de 3,5 millones de barriles diarios (William_Potter/Getty Images/iStockphoto)

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tendrá uno de los reveses más significativos: Emiratos Árabes Unidos, uno de sus miembros más relevantes, saldrá de la alianza para proteger su “interés nacional” ante el contexto de la guerra de Oriente Medio.

Tras casi 59 años, el país dejará el grupo a partir del 1 de mayo, según la agencia de prensa estatal Wam. Este movimiento no es el primero en mostrar un debilitamiento de la OPEP recientemente, sino que años atrás ha sufrido otras pérdidas.

Publicidad

OPEP, la organización internacional del petróleo

Se trata de una institución intergubernamental integrada por países exportadores de petróleo, quienes se unieron para establecer acuerdos en materia política y económica para la estabilización de los mercados.

Entre ellos, garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo, un suministro eficiente, económico y regular entre las naciones consumidores, así como rentabilidad justa para quienes invierten en este sector.

De acuerdo con la misma OPEP, la organización se estableció como respuesta a las actividades y prácticas de las “Siete Hermanas”, que eran empresas petroleras multinacionales que frecuentemente eran perjudiciales para el crecimiento y desarrollo de los países productores del petróleo, ya que explotaban sus recursos naturales.

Un barco navega por las aguas del Estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán, el 25 de junio de 2025. El ejército estadounidense dijo que comenzaría un bloqueo de todos los puertos iraníes el 13 de abril de 2026, después de que las conversaciones entre los bandos en guerra en Pakistán colapsaran con el presidente de los Estados Unidos culpando a la negativa de Irán a abandonar sus ambiciones nucleares.
Internacional

Bloqueo en Ormuz apunta a China y pone en riesgo su suministro de petróleo

Las petroleras decidieron reducir el precio del hidrocarburo sin consultarlo primero con los gobiernos. En respuesta, países como Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela decidieron realizar una reunión en 1959, como el Primer Congreso Petrolero Árabe en Egipto.

Durante esta asamblea, se aprobó una resolución para que las empresas petroleras consultaran con los gobiernos antes de cambiar los precios cotizados del petróleo, pero las multinacionales ignoraron la petición. En agosto de 1960, volvieron a bajar el precio.

Entre el 10 y 14 de septiembre de 1960, se sostuvo una conferencia del sector en Bagdad, Irak, y vieron la necesidad de establecer una organización intergubernamental permanente para defender el recurso petrolero. Así nació la OPEP y los países fundadores fueron Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela.

Tras su creación, los gobiernos de los países miembros comenzaron a tener más control sobre sus hidrocarburos, además de tener más peso en los mercados mundiales petroleros.

En 1968 adoptó una "Declaración sobre la Política Petrolera de los Países Miembros", que enfatizaba el derecho inalienable de todos los países a ejercer soberanía permanente sobre sus recursos naturales en aras de su desarrollo nacional.

Publicidad

Posteriormente, se incorporaron otros países como Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), los Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabón (1975), Angola (2007), Guinea Ecuatorial (2017) y Congo (2018).

En 2019, la OPEP realizó un acuerdo de cooperación permanente con los países aliados no pertenecientes a la organización, para promover la estabilidad del mercado y fomentar la cooperación en tecnología, en beneficio de los productores, consumidores, inversores y en sí, en la economía mundial.

Estados Miembros

Hasta hace poco, la organización contaba con 12 países integrantes:

  1. República Islámica del Irán
  2. Irak
  3. Kuwait
  4. Arabia Saudita
  5. Venezuela
  6. Argelia
  7. Congo
  8. Guinea Ecuatorial
  9. Gabón
  10. Libia
  11. Nigeria
  12. Emiratos Árabes Unidos

Sin embargo, este último se retirará de la OPEP a partir de este viernes 1 de mayo de 2026.

Otros países que forman parte de la OPEP

Angola: Se unió en 2007, y retiró su membresía en enero de 2024.

Ecuador: Se unió en 1973 y suspendió su membresía desde diciembre de 1992. Volvió en octubre de 2007 y volvió a salir en enero de 2020.

Indonesia: Se incorporó en 1962 y salió en enero de 2009. Volvió a unirse a principios de 2016 y retiró su adhesión en noviembre de 2016.

Qatar: Se unió en 1961 y retiró su condición de miembro en 2019.

El peso de Emiratos Árabes Unidos para la OPEP

El reporte anual de 2024 de la OPEP señaló que Emiratos Árabes Unidos tuvo una producción promedio de crudo de 2,916,000 barriles por día (tb/d), lo que representó una ligera disminución de 28 tb/d en comparación con 2023.

No obstante, mediciones de fuentes secundarias externas ubican la producción real ligeramente por encima, en alrededor de 2,977 tb/d, una diferencia que refleja las discrepancias habituales entre los datos oficiales reportados por el organismo y los cálculos independientes del mercado energético.

Publicidad
estrecho-de-ormuz-importancia
Internacional

Estrecho de Ormuz: cuál es su importancia y qué pasa si Irán decide bloquearlo

Impacto de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz

Emiratos es uno de los países más atacados por Irán en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. El conflicto provocó que el estrecho de Ormuz, por donde en general transita un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, quedase prácticamente cerrado.

Esto provocó que los precios del crudo se dispararan.

Emiratos Árabes Unidos no desea verse sometido a cuotas cuando la situación vuelva a la normalidad, según una fuente próxima al Ministerio de Energía. Por ello, decidió su salida de la OPEP.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó la agencia Wam.

La salida también será se OPEP+, que limita la oferta y apoya los precios frente a la competencia de Estados Unidos.

Con información de AFP.

Tags

Emiratos Arabes Unidos La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) Petróleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad