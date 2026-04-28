Emiratos Árabes anuncia su salida de la OPEP, el organismo que influye en los mercados petroleros

Posteriormente, se incorporaron otros países como Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), los Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabón (1975), Angola (2007), Guinea Ecuatorial (2017) y Congo (2018).
En 2019, la OPEP realizó un acuerdo de cooperación permanente con los países aliados no pertenecientes a la organización, para promover la estabilidad del mercado y fomentar la cooperación en tecnología, en beneficio de los productores, consumidores, inversores y en sí, en la economía mundial.
Estados Miembros
Hasta hace poco, la organización contaba con 12 países integrantes:
- República Islámica del Irán
- Irak
- Kuwait
- Arabia Saudita
- Venezuela
- Argelia
- Congo
- Guinea Ecuatorial
- Gabón
- Libia
- Nigeria
- Emiratos Árabes Unidos
Sin embargo, este último se retirará de la OPEP a partir de este viernes 1 de mayo de 2026.
Otros países que forman parte de la OPEP
Angola: Se unió en 2007, y retiró su membresía en enero de 2024.
Ecuador: Se unió en 1973 y suspendió su membresía desde diciembre de 1992. Volvió en octubre de 2007 y volvió a salir en enero de 2020.
Indonesia: Se incorporó en 1962 y salió en enero de 2009. Volvió a unirse a principios de 2016 y retiró su adhesión en noviembre de 2016.
Qatar: Se unió en 1961 y retiró su condición de miembro en 2019.
El peso de Emiratos Árabes Unidos para la OPEP
El reporte anual de 2024 de la OPEP señaló que Emiratos Árabes Unidos tuvo una producción promedio de crudo de 2,916,000 barriles por día (tb/d), lo que representó una ligera disminución de 28 tb/d en comparación con 2023.
No obstante, mediciones de fuentes secundarias externas ubican la producción real ligeramente por encima, en alrededor de 2,977 tb/d, una diferencia que refleja las discrepancias habituales entre los datos oficiales reportados por el organismo y los cálculos independientes del mercado energético.