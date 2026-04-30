Wall Street sube impulsada por resultados corporativos y el precio del petróleo se ajusta en jornada volátil

A pesar de que Meta cayó cerca de 10% tras sus resultados, Alphabet repuntó más de 6%, reflejando la sensibilidad del mercado a las expectativas en inteligencia artificial y publicidad digital.

A nivel global, los mercados accionarios mostraban movimientos mixtos con sesgo positivo, respaldados también por buenos resultados en sectores defensivos e industriales, así como por empresas como Amazon, Eli Lilly, Merck y Caterpillar.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores inició con ganancias. El S&P/BMV IPC subía 0.42%, impulsado por emisoras como Bimbo (4.80%), Peñoles (1.45%) y Volaris (2.15%). En contraste, destacaron caídas en Becle (-3.71%), Walmex (-1.01%) y Televisa (-1.40%).

Precios del petróleo se ajustan

El mercado energético volvió a ser un factor clave, los precios del crudo registraron una jornada de alta volatilidad. El Brent superó los 126 dólares por barril, un máximo en cuatro años, antes de retroceder a niveles cercanos a 113 dólares, mientras que el WTI cayó a 104 dólares.

Parte de este ajuste a la baja también respondió al inminente vencimiento del contrato de futuros de junio, lo que provocó un reacomodo hacia posiciones en julio, donde el mercado descuenta un escenario ligeramente menos tensionado. Actualmente, prevalece la incertidumbre debido al estancamiento del conflicto en Medio Oriente y al riesgo de interrupciones prolongadas en el estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el suministro global. Analistas advierten que, si el conflicto escala, podría generarse una disrupción estructural en la oferta de crudo.

En México, la mezcla mexicana se ubicó en 107.52 dólares por barril, reflejando el impacto del entorno internacional.

PIB de México se contrae

El frente macroeconómico ofreció señales encontradas. En Estados Unidos, el PIB creció 2.0% trimestral en el 1T26, por debajo del consenso, mientras que la inflación PCE se aceleró a 3.5% anual, reforzando la cautela sobre la trayectoria de tasas de la Fed.

En Europa, la inflación repuntó a 3.0% anual y el crecimiento se desaceleró, mientras que el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantuvieron sin cambios sus tasas de interés.

En contraste, México registró un deterioro relevante, el PIB del primer trimestre mostró una contracción de 0.8% trimestral , mayor a la esperada, lo que refuerza las señales de debilidad económica.

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró resiliencia. El tipo de cambio se ubicó en 17.53 pesos por dólar, con una apreciación de 0.07%, apoyado por la debilidad global del dólar y expectativas de política monetaria internacional.

Con información de AFP