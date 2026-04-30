Economía mexicana se contrae 0.8% en el primer trimestre de 2026

A tasa anual, el PIB mostró un crecimiento de 0.2% frente al mismo trimestre de 2025. Por sector, los servicios fueron el único componente que logró sostener el avance anual, con un incremento de 0.9%. En contraste, las actividades primarias retrocedieron 0.1% y las secundarias cayeron 1.1%, reflejando una debilidad más marcada en el aparato productivo.

Recientemente, Hacienda mantuvo su expectativa de crecimiento económico en un rango de entre 1.8 y 2.8% para 2026, de acuerdo con los Pre-Criterios de Política Económica recientemente publicados. Además, el Fondo Monetario Internacional también prevé que la economía mexicana tenga un crecimiento de 1.6% para todo el año.

La estimación oportuna del PIB, publicada 30 días después de concluido el trimestre, ofrece una señal temprana del desempeño económico, aunque sus cifras pueden ajustarse posteriormente conforme se integra información más completa.