Economía mexicana se contrae 0.8% en el primer trimestre de 2026

La economía mexicana inició 2026 con una caída trimestral. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.8% en el primer trimestre del año respecto al periodo previo, de acuerdo con la estimación oportuna del Inegi.
Con cifras desestacionalizadas, la caída trimestral se explicó por retrocesos en los tres grandes sectores: las actividades primarias disminuyeron 1.4%, las secundarias 1.1% y las terciarias 0.6%. El resultado refleja un debilitamiento generalizado de la actividad económica y supera incluso las estimaciones de algunos analistas.