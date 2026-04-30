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Economía

Economía mexicana se contrae 0.8% en el primer trimestre de 2026

A tasa trimestral, se registraron caídas en todos los sectores; pese a ello, el crecimiento anual se mantuvo ligeramente positivo.
jue 30 abril 2026 06:36 AM
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Estimación oportuna del INEGI muestra una caída de 0.8% trimestral del PIB en el 1T26; el dato es preliminar y puede ajustarse conforme se integre información definitiva. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La economía mexicana inició 2026 con una caída trimestral. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.8% en el primer trimestre del año respecto al periodo previo, de acuerdo con la estimación oportuna del Inegi.

Con cifras desestacionalizadas, la caída trimestral se explicó por retrocesos en los tres grandes sectores: las actividades primarias disminuyeron 1.4%, las secundarias 1.1% y las terciarias 0.6%. El resultado refleja un debilitamiento generalizado de la actividad económica y supera incluso las estimaciones de algunos analistas.

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A tasa anual, el PIB mostró un crecimiento de 0.2% frente al mismo trimestre de 2025. Por sector, los servicios fueron el único componente que logró sostener el avance anual, con un incremento de 0.9%. En contraste, las actividades primarias retrocedieron 0.1% y las secundarias cayeron 1.1%, reflejando una debilidad más marcada en el aparato productivo.

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Un inicio débil pone en duda el crecimiento “optimista” de Hacienda para 2026

Recientemente, Hacienda mantuvo su expectativa de crecimiento económico en un rango de entre 1.8 y 2.8% para 2026, de acuerdo con los Pre-Criterios de Política Económica recientemente publicados. Además, el Fondo Monetario Internacional también prevé que la economía mexicana tenga un crecimiento de 1.6% para todo el año.

La estimación oportuna del PIB, publicada 30 días después de concluido el trimestre, ofrece una señal temprana del desempeño económico, aunque sus cifras pueden ajustarse posteriormente conforme se integra información más completa.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Economía Producto Interno Bruto (PIB)

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