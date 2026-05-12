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Wall Street cae por toma de utilidades, petróleo al alza y datos de inflación

El repunte del crudo por el conflicto en Irán reactivó temores de inflación persistente en Estados Unidos, golpeó al Nasdaq y elevó la aversión global al riesgo.
mar 12 mayo 2026 04:26 PM
cae wall street precios pe
El repunte del petróleo por el conflicto en Irán elevó la presión inflacionaria en Estados Unidos y golpeó a las acciones tecnológicas en Wall Street. (ANGELA WEISS/AFP)

La volatilidad regresó a los mercados financieros este martes luego de que el repunte del petróleo y una inflación más persistente en Estados Unidos renovaron las preocupaciones sobre un posible shock inflacionario derivado del conflicto en Irán. En ese contexto, las acciones tecnológicas encabezaron las pérdidas en Wall Street, mientras el peso mexicano se depreció y la Bolsa Mexicana de Valores cerró en terreno negativo.

El índice Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, cayó 0.71%, aunque logró recortar pérdidas después de haber llegado a desplomarse cerca de 2% durante la jornada. El S&P 500 retrocedió 0.16%, mientras que el Dow Jones consiguió cerrar con una ganancia marginal de 0.11%.

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La presión sobre las tecnológicas estuvo encabezada por fabricantes de semiconductores. Qualcomm se hundió 11.46% e Intel perdió 6.83%, en una sesión marcada por ventas en el sector tecnológico y toma de utilidades. También retrocedieron SanDisk (-6.17%), Strategy (-5.86%) y Western Digital (-5.25%).

Entre las emisoras con mejor desempeño en Wall Street destacaron Insmed (+11.65%), DexCom (+3.05%), Vertex (+3.01%), Intuitive Surgical (+2.80%) y Netflix (+2.62%).

El retroceso se debe "a un ligero movimiento de toma de beneficios tras su extraordinario avance desde finales de marzo", dijo David Morrison, de Trade Nation. En un mes y medio, las acciones de Intel y Micron más que duplicaron su valor.

Pese a esos movimientos, "el mercado permaneció en calma", dijo a la AFP Mabrouk Chetouane, jefe de estrategia de mercado en Natixis IM. Los inversores tampoco tuvieron mayor reacción ante un nuevo repunte en los precios del petróleo y el estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán.

El mercado "ha sido acondicionado por la historia a ver el riesgo geopolítico como un evento a corto plazo que realmente no tiene un impacto duradero en el valor de los activos", dijo a la AFP Dave Grecsek, de Aspiriant.

Petróleo supera los 100 dólares y revive temor inflacionario

Además de la toma de utilidades en Wall Street, algunos analistas comienzan a ver con temor la consolidación del petróleo por arriba de los 100 dólares por barril, dado el poco avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El WTI cerró en 102.02 dólares por barril, un avance de 4.03%, mientras que el Brent terminó en 107.41 dólares, con un incremento de 3.07%. En el último dato disponible, la mezcla mexicana de petróleo también cerró el lunes en 102.13 dólares por barril.

De acuerdo con Monex, el mercado enfrenta un entorno marcado por “el encarecimiento del petróleo y el resurgimiento de presiones inflacionarias asociadas al conflicto en Irán”, en medio de una interrupción casi total del tránsito por el Estrecho de Ormuz y crecientes tensiones geopolíticas.

La firma añadió que el repunte energético comenzó a trasladarse a indicadores de estrés en las cadenas de suministro similares a los observados durante la pandemia, elevando la cautela entre bancos centrales e inversionistas.

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La inflación en Estados Unidos reforzó ese escenario. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) subió 3.8% anual en abril, por encima de 3.7% esperado por el mercado y de 3.3% previo, alcanzando su mayor nivel desde mayo de 2023.

El componente energético fue el principal detonante. La inflación de energía repuntó a 17.9% anual desde 12.5%, impulsada principalmente por el alza de 28.4% en los precios de la gasolina.

La inflación subyacente también mostró presiones al subir a 2.8% anual desde 2.6%, particularmente por el aumento en servicios y alimentos.

En este contexto, The Wall Street Journal destacó que, por primera vez en tres años, la inflación ya supera el crecimiento salarial de los estadounidenses. Mientras los salarios por hora crecieron 3.6% anual en abril, la inflación avanzó 3.8%, lo que implicó una caída de 0.3% en los ingresos reales por hora ajustados por inflación.

Bolsa Mexicana cae; GMéxico y Femsa destacan

En México, el S&P/BMV IPC cayó 0.30% a 70,036.66 puntos. Entre las mayores ganancias de la jornada destacaron Grupo México (1.53%), Femsa (1.44%), Regional (1.16%), Banco del Bajío (0.95%) y Coca-Cola Femsa (0.59%).

Por el contrario, las mayores pérdidas fueron para Quálitas (-4.11%), Vesta (-2.92%), Walmart de México (-2.83%), Chedraui (-2.73%) y Volaris (-2.68%).

En el plano macroeconómico, la producción industrial de México registró una caída anual de 1.3% en marzo, ligeramente mejor al descenso esperado por el mercado de 1.5%, aunque mostró un deterioro frente a la contracción de 1.2% del mes previo.

El tipo de cambio cerró en 17.22 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.13% para la moneda mexicana frente al cierre previo de 17.1995 unidades.

La combinación entre mayores precios del petróleo, presiones inflacionarias en Estados Unidos y un entorno geopolítico más incierto elevó la aversión al riesgo global y fortaleció la demanda por activos defensivos durante la sesión.

Con información de AFP

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Petróleo Bolsa de Nueva York

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