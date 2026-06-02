Una mexicana dirigirá la comunicación del Vaticano

Alvarado asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre y sustituirá a Paolo Ruffini, quien fue nombrado por el papa Francisco en 2018 y se convirtió entonces en el primer laico en dirigir un dicasterio de la Curia Romana.

Según informó el Vaticano, la mexicana será la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede.

Su designación ocurre en un momento importante para la Iglesia católica, ya que será una de las funcionarias encargadas de acompañar la estrategia de comunicación durante el inicio del pontificado de León XIV.

Qué hace el organismo que ahora encabezará

Aunque el nombre del cargo puede resultar poco familiar para muchas personas, el Dicasterio para la Comunicación controla prácticamente toda la estructura mediática del Vaticano.

Entre sus responsabilidades se encuentran la supervisión de Vatican News, Radio Vaticana, Vatican Media, la Oficina de Prensa de la Santa Sede y otros servicios encargados de producir y distribuir contenidos informativos, audiovisuales y digitales para una audiencia global.

Además de coordinar los aspectos técnicos y operativos de estas plataformas, el organismo también desarrolla la estrategia comunicativa con la que la Iglesia transmite su mensaje a fieles y comunidades de todo el mundo.

Su influencia se extiende mucho más allá de Roma, ya que sus contenidos son difundidos diariamente en distintos idiomas y países.

Quién es María Montserrat Alvarado

Nacida en Ciudad de México, Alvarado construyó una trayectoria profesional ligada a la comunicación y a organizaciones internacionales.

Realizó estudios en la Universidad Internacional de Florida y en la Universidad George Washington. Entre 2009 y 2023 ocupó distintos puestos de liderazgo dentro de Becket Fund for Religious Liberty, organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa y la dignidad humana.

Desde 2023 se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de Eternal Word Television Network, una de las redes católicas más importantes del mundo.