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Internacional

El papa León XIV nombra a una mexicana no religiosa para dirigir la comunicación del Vaticano

La ejecutiva asumirá en noviembre la responsabilidad de coordinar la estructura informativa que difunde el mensaje del Papa a millones de personas en todo el mundo.
mar 02 junio 2026 08:09 AM
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Aunque el nombre del cargo puede resultar poco familiar para muchas personas, el Dicasterio para la Comunicación controla prácticamente toda la estructura mediática del Vaticano. (X: @vaticannews_es)

El papa León XIV nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación, una de las áreas más influyentes de la Santa Sede y la encargada de coordinar la difusión de las actividades, mensajes y decisiones del Vaticano a escala global.

Su llegada representa uno de los nombramientos más relevantes realizados por el nuevo pontífice en los primeros meses de su pontificado. Además, consolida el proceso de apertura impulsado en años recientes para incorporar a más laicos en puestos de liderazgo dentro de la estructura central de la Iglesia católica.

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Una mexicana dirigirá la comunicación del Vaticano

Alvarado asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre y sustituirá a Paolo Ruffini, quien fue nombrado por el papa Francisco en 2018 y se convirtió entonces en el primer laico en dirigir un dicasterio de la Curia Romana.

Según informó el Vaticano, la mexicana será la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede.

Su designación ocurre en un momento importante para la Iglesia católica, ya que será una de las funcionarias encargadas de acompañar la estrategia de comunicación durante el inicio del pontificado de León XIV.

Qué hace el organismo que ahora encabezará

Aunque el nombre del cargo puede resultar poco familiar para muchas personas, el Dicasterio para la Comunicación controla prácticamente toda la estructura mediática del Vaticano.

Entre sus responsabilidades se encuentran la supervisión de Vatican News, Radio Vaticana, Vatican Media, la Oficina de Prensa de la Santa Sede y otros servicios encargados de producir y distribuir contenidos informativos, audiovisuales y digitales para una audiencia global.

Además de coordinar los aspectos técnicos y operativos de estas plataformas, el organismo también desarrolla la estrategia comunicativa con la que la Iglesia transmite su mensaje a fieles y comunidades de todo el mundo.

Su influencia se extiende mucho más allá de Roma, ya que sus contenidos son difundidos diariamente en distintos idiomas y países.

Quién es María Montserrat Alvarado

Nacida en Ciudad de México, Alvarado construyó una trayectoria profesional ligada a la comunicación y a organizaciones internacionales.

Realizó estudios en la Universidad Internacional de Florida y en la Universidad George Washington. Entre 2009 y 2023 ocupó distintos puestos de liderazgo dentro de Becket Fund for Religious Liberty, organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa y la dignidad humana.

Desde 2023 se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de Eternal Word Television Network, una de las redes católicas más importantes del mundo.

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Bajo su responsabilidad se encuentran operaciones que generan contenidos para televisión, radio, medios impresos, plataformas digitales y redes sociales en siete idiomas.

Esa experiencia internacional en medios fue uno de los elementos que la llevaron a convertirse en la elegida para asumir la comunicación de la Santa Sede.

Un nombramiento que continúa la reforma iniciada por Francisco

El Vaticano destacó que la decisión de León XIV mantiene el camino de reforma y renovación de la Curia Romana impulsado por el papa Francisco.

Durante los últimos años, Francisco promovió una mayor participación de laicos y mujeres en posiciones de responsabilidad dentro de la estructura vaticana.

Entre esos cambios destacaron los nombramientos de la hermana Raffaella Petrini como presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la hermana Simona Brambilla al frente del organismo encargado de supervisar las órdenes religiosas católicas.

La llegada de Alvarado se inscribe en esa misma transformación institucional que busca ampliar la presencia de perfiles distintos a los tradicionalmente asociados con la administración de la Iglesia.

La primera reacción de la nueva prefecta

Tras darse a conocer el anuncio, Alvarado expresó que recibió la designación con gratitud y con el deseo de servir al papa León XIV durante el inicio de su pontificado.

También agradeció el trabajo realizado por Paolo Ruffini y manifestó su intención de continuar fortaleciendo la labor del Dicasterio para la Comunicación al servicio de la Iglesia católica en todo el mundo.

Su nombramiento entrará en vigor el próximo noviembre, cuando asuma formalmente la dirección de una de las áreas más estratégicas del Vaticano y de la estructura encargada de llevar la voz del Papa a millones de personas.

Con información de AFP y Vatican News.

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Vaticano Papa León XIV

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