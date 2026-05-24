Una ola de calor sin precedentes en Francia provoca una muerte en un evento deportivo

Francia atraviesa por una ola de calor sin precedentes antes del verano, que se tradujo el domingo en récords de altas temperaturas para el mes de mayo y en la muerte de una persona en un evento deportivo en París.

Un participante en una carrera celebrada el domingo en la capital francesa falleció durante el evento. Una decena de corredores de otra prueba, en Maisons-Alfort, en la periferia parisina, fueron hospitalizados en "urgencia absoluta", informaron los bomberos.

De acuerdo con la agencia del clima de Francia, París registró el sábado su primer sobrepaso del umbral de 30°C del año, llegando a los 31.9°C.