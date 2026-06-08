El apetito por riesgo regresó parcialmente a los mercados después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país continúa abierto al diálogo pese a la reciente escalada militar con Israel. "No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones", escribió el mandatario en la red social X, luego de que mandos militares iraníes anunciaran el cese de los ataques contra territorio israelí.

De acuerdo con analistas de Monex, los mercados muestran una recuperación parcial tras la volatilidad reciente, favorecidos por la percepción de que la operación militar iraní habría concluido. Sin embargo, advirtieron que persisten riesgos importantes asociados con mayores presiones inflacionarias, posibles incrementos en las tasas de interés y dudas sobre la sostenibilidad del rally tecnológico impulsado por la inteligencia artificial.

Las acciones del sector tecnológico encabezaban las ganancias y destacó el avance de NVIDIA, luego de que su director ejecutivo, Jensen Huang, calificara la reciente corrección bursátil como una oportunidad de compra. Además, la empresa profundizó su alianza con Hyundai Motor Company para desarrollar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la industria.

Precios del petróleo hoy 8 de junio

En el mercado energético, los precios del petróleo se mantienen elevados, pero retrocedieron tras repuntar más de 5% antes de la apertura de mercados en Estados Unidos. El crudo WTI cotizaba en 91.42 dólares por barril, con un avance de 0.97%, mientras que el Brent se ubicaba en 94.47 dólares, un incremento de 1.48%. Durante la madrugada, el Brent llegó a subir hasta 5.4% ante la preocupación por posibles interrupciones en el suministro derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Tipo de cambio hoy

En México, el peso muestra una apreciación de 0.33% frente al dólar, al cotizar alrededor de 17.42 unidades por billete verde. Según Monex, la moneda mexicana se veía favorecida por una menor prima de riesgo global, lo que reactivó parte de la demanda por activos de mercados emergentes. Mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores operaba en terreno negativo, el índice S&P/BMV IPC retrocedía 0.67%, a 65,697 puntos.

La atención de los inversionistas estará centrada esta semana en los datos de inflación de Estados Unidos y en las señales que pueda ofrecer la Reserva Federal sobre el rumbo de las tasas de interés, factores que podrían definir el comportamiento de los mercados en los próximos días.

Las bolsas asiáticas registraron fuertes pérdidas al inicio de la semana, arrastradas por la aversión global al riesgo derivada de las tensiones en Medio Oriente y una venta masiva de acciones tecnológicas. El índice Nikkei de Japón se desplomó 3.85%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1.22%. La caída más pronunciada se observó en Corea del Sur, donde el índice KOSPI perdió 8.2%, lo que obligó a activar un mecanismo de suspensión temporal de operaciones en todo el mercado.