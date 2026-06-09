La IA se posiciona entre los sectores clave del capital emprendedor en México: Amexcap

En los últimos 15 años, fintech e e-commerce han dominado el capital emprendedor, pero la IA ha ganado terreno de forma acelerada y hoy aparece como una de las verticales que “definen la próxima década”, según datos de la Amexcap.

En el ranking que va de 2021 al primer trimestre de 2026, fintech lidera, seguida de e-commerce e inteligencia artificial; detrás aparecen supply chain tech, cripto/blockchain, proptech, SaaS, healthtech, mobility tech y edtech.

La propia industria reconoce que México no sólo compite por capital financiero, sino por posicionarse en sectores donde pueda construir ventajas tecnológicas. En una consulta a administradores de fondos activos en el país, 75% señaló que el venture capital mexicano debe seguir fortaleciendo fintech e inclusión financiera, pero también aparecen manufactura avanzada y nearshoring, con 58%; healthtech y agtech/foodtech, con 29% cada uno; e IA aplicada a empresas, con 25%.

El próximo unicornio mexicano puede venir de healthtech

Véronique Billia, directora general de Amexcap, planteó en una entrevista con Expansión, que la oportunidad no está sólo en financiar más startups, sino en conectar tecnología con sectores donde el país ya tiene demanda, capacidades productivas o rezagos estructurales. En este contexto, señaló, el sector de healthtech destaca como una de las apuestas con mayor potencial, al grado de perfilarse como una posible cuna del próximo unicornio mexicano.

"Todavía no tenemos esas grandes historias de unicornios aquí en México, pero tiene un potencial extraordinario en temas de manufactura, en temas de transporte (...) Yo creo que la siguiente ola va a ser healthtech”, señaló la especialista, quien anteriormente fungió como directora de Innovación para América Latina en Roche.

El interés por salud también aparece en la agenda pública y privada. Durante el Mexico VC Day, Amexcap vinculó la inversión privada con sectores de alto potencial para México, como inteligencia artificial, salud y manufactura avanzada, en línea con la estrategia gubernamental de innovación y emprendimiento tecnológico.

Sin embargo, el ecosistema aún enfrenta cuellos de botella, según el pulso levantado por Amexcap entre los actores de fondos activos, 83% identifica la falta de capital institucional local como uno de los principales obstáculos para que el venture capital escale en México; 75% apunta a la dificultad para concretar salidas vía fusiones, adquisiciones, ofertas públicas o secundarios, y 46% menciona la limitada participación de family offices mexicanos.