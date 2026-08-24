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Shein busca recaudar 1,700 millones de dólares con salida en la Bolsa de Hong Kong

La cadena digital de moda ultrarrápida utilizará los fondos para financiar sus capacidades tecnológicas y fortalecer su presencia internacional.
lun 24 agosto 2026 08:24 AM
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Esta fotografía muestra el logotipo del gigante asiático del comercio electrónico Shein en su puesto dentro de los grandes almacenes Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) en París, el 4 de noviembre de 2025.
Shein debutará en la Bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre con el objetivo de recaudar 1,700 millones de dólares estadounidenses en esta esperada salida a bolsa, según anunció el gigante de la moda rápida el 24 de agosto de 2026. (Foto de Julie SEBADELHA / AFP) (JULIE SEBADELHA/AFP)

La cadena digital de moda ultrarrápida Shein tendrá su debut en la Bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, con la expectativa de recaudar 1,700 millones de dólares, informó el lunes la compañía.

Según un comunicado de la Bolsa de Hong Kong, el gigante de la moda rápida planea ofrecer 280 millones de acciones para recaudar hasta 13,860 millones de dólares hongkoneses (1,700 millones de dólares estadounidenses). Con ello, la compañía alcanzaría una valorización de 26.800 millones de dólares estadounidenses, según un comunicado.

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Shein, fundada en China y actualmente basada en Singapur , recibió en julio el aval de Pekín para realizar su oferta pública inicial en Hong Kong.

La empresa utilizará los fondos que recaude durante su salida a bolsa para financiar sus capacidades tecnológicas principalmente y fortalecer su presencia internacional.

Sus planes de cotizar en Nueva York y Londres se vieron obstaculizados los últimos años por dificultades regulatorias.

Shein tiene la mayoría de sus fábricas en China, que cuenta con una vasta industria textil de bajo coste y una cadena de producción altamente eficiente, capaz de diseñar con enorme rapidez sus productos y de responder a las cambiantes tendencias en tiempo récord con una rotación de colecciones a precios muy bajos.

Además, se distingue por dirigirse a un público joven a través de sus redes sociales y asegura sus ventas con una cadena de comercio electrónico altamente desarrollada, que funciona en más de 150 países.

Shein frente a los aranceles de Trump

La plataforma es criticada con frecuencia por su impacto ambiental y por fomentar una cultura de consumo excesivo que genera residuos y contaminación, ya que el sector textil representa casi el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Shein también ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos, aunque su presidente ejecutivo declaró el año pasado a la AFP que la compañía tiene "tolerancia cero" con el trabajo forzoso.

En 2025, Shein registró ingresos de 41,800 millones de dólares, entregó más de 1,000 millones de pedidos en todo el mundo y obtuvo un beneficio neto de 2,100 millones de dólares.

Sin embargo, a principios de 2026, la plataforma registró pérdidas netas de 99 millones de dólares en el primer trimestre, a causa de factores contables, aseguró

La empresa reconoce que su propuesta de salida a bolsa no puede garantizar a sus futuros accionistas un crecimiento tan rápido como el que experimentó en sus inicios.

En 2025, Estados Unidos eliminó la exención de aranceles que se concedía anteriormente a los paquetes de bajo valor (como los de Shein) que ingresaban al país.

La empresa declaró el lunes que esto la sometía a un nivel impositivo "significativamente más alto", además de los aranceles adicionales impuestos por Donald Trump a los productos chinos.

Shein también está bajo la lupa de las autoridades europeas. En Francia, ha sido multada en varias ocasiones, y el Parlamento aprobó definitivamente a finales de junio un proyecto de ley destinado a frenar el crecimiento de las plataformas de moda rápida.

Ante la legislación estadounidense y europea, la compañía anunció el lunes que está estudiando "una amplia gama de opciones, incluyendo el aumento de sus precios" para "compensar algunos de los costes adicionales".

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