Shein podría perder su primera tienda física en el mundo; estas son las razones

Por qué la primera tienda física de Shein en el mundo podría cerrar

La primera tienda física permanente de Shein en el mundo podría cerrar sus puertas antes de Navidad en París, Francia.

Aquel establecimiento abrió en noviembre de 2025 dentro de los históricos almacenes BHV Marais, ubicados en el centro de la capital francesa. Su llegada representó un paso importante para la compañía, que hasta entonces había basado su crecimiento principalmente en las ventas por internet y en tiendas temporales conocidas como pop-up.

Todo cambió tras una reestructuración en la administración de BHV Marais. El grupo Société des Grands Magasins (SGM), encabezado por Frédéric Merlin y responsable de gestionar estos almacenes desde 2023, anunció la cesión del fondo de comercio al equipo directivo del inmueble, que decidió poner fin a la asociación con la plataforma asiática.

Karl-Stéphane Cottendin, antiguo director general de BHV y de SGM, reconoció públicamente que la incorporación de Shein fue un "error estratégico" y adelantó que la intención es que la marca abandone las instalaciones antes de las celebraciones navideñas.

Por su parte, Frédéric Merlin defendió que BHV atravesaba una situación complicada antes de ser adquirido en 2023 a Galeries Lafayette y aseguró que la estrategia para revitalizar los almacenes terminó descarrilando. Entre los factores que mencionó se encuentra la imposibilidad de concretar la compra de los inmuebles donde opera el histórico establecimiento parisino.

La decisión no implica que Shein vaya a abandonar Francia ni afecta sus operaciones de comercio electrónico. No obstante, sí representa un revés para la estrategia con la que la empresa buscaba ampliar su presencia en tiendas físicas.

La polémica que provocó la llegada de Shein a París

Desde el primer día, la presencia de Shein dentro de BHV Marais generó una fuerte controversia en Francia.