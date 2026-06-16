Shein podría perder su primera tienda física en el mundo; estas son las razones

Aquella inauguración formaba parte de un acuerdo entre Shein y SGM para instalar espacios comerciales dentro de varios grandes almacenes franceses. Tras el estreno en París también se anunciaron aperturas en establecimientos ubicados en Dijon, Grenoble, Reims, Limoges y Angers.
La decisión anunciada por la nueva dirección de BHV no solo afecta al establecimiento de Marais. También alcanzará a otro BHV situado en las cercanías de París. Sin embargo, no tendrá impacto en los siete almacenes restantes gestionados por SGM, de los cuales cinco han incorporado espacios comerciales de Shein durante 2026.
Pese a ello, la operación seguía siendo limitada en comparación con otros gigantes del sector, ya que la esencia del negocio continuaba dependiendo principalmente de las ventas online.
La presión política y regulatoria que enfrenta Shein en Francia
El posible cierre de la tienda coincide con un momento de creciente presión política sobre la empresa en Francia.
Actualmente, el Parlamento francés analiza una propuesta legislativa destinada a limitar el crecimiento de la llamada moda ultrarrápida. Dentro del debate aparecen especialmente Shein y Temu, plataformas asiáticas que han sido señaladas por autoridades francesas debido a preocupaciones relacionadas con el impacto ambiental de sus operaciones y posibles condiciones de competencia desleal.
Entre las medidas discutidas figura la posibilidad de restringir la publicidad de determinadas compañías vinculadas a este sector. Serge Papin, ministro de Comercio de Francia, adelantó que empresas europeas como Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarían excluidas de algunas de las restricciones contempladas en la iniciativa.
A ese escenario se suman cambios en otros mercados relevantes para la compañía. Estados Unidos puso fin a beneficios fiscales aplicados a paquetes de bajo valor, mientras que la Unión Europea estudia medidas similares.
Todo ello incrementa la presión sobre una empresa que revolucionó el comercio electrónico de moda gracias a sus bajos precios, pero que ahora enfrenta mayores obstáculos regulatorios en varios de sus mercados más importantes.