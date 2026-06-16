Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Shein podría perder su primera tienda física en el mundo; estas son las razones

La primera tienda permanente de Shein, abierta en París, podría cerrar antes de Navidad tras una polémica que provocó críticas de marcas de lujo, comerciantes y reguladores franceses.
mar 16 junio 2026 08:51 AM
Añadir Expansión en Google
shein-podria-perder-su-primera-tienda-fisica
Francia mantiene un debate sobre el impacto de la moda ultrarrápida mientras Shein enfrenta una creciente presión regulatoria. (Foto: Anthony Devlin/Getty Images )

Durante años, Shein construyó su éxito gracias a un modelo de negocio completamente digital que le permitió vender ropa a precios muy bajos en decenas de países. Sin embargo, uno de sus proyectos más ambiciosos fuera de internet podría llegar a su fin mucho antes de lo previsto.

Una decisión empresarial tomada en Francia ha puesto en duda el futuro de un establecimiento que marcó un momento histórico para la compañía y que desde su apertura estuvo rodeado de cuestionamientos, controversias y debates sobre el impacto de la moda ultrarrápida.

Publicidad

Por qué la primera tienda física de Shein en el mundo podría cerrar

La primera tienda física permanente de Shein en el mundo podría cerrar sus puertas antes de Navidad en París, Francia.

Aquel establecimiento abrió en noviembre de 2025 dentro de los históricos almacenes BHV Marais, ubicados en el centro de la capital francesa. Su llegada representó un paso importante para la compañía, que hasta entonces había basado su crecimiento principalmente en las ventas por internet y en tiendas temporales conocidas como pop-up.

Todo cambió tras una reestructuración en la administración de BHV Marais. El grupo Société des Grands Magasins (SGM), encabezado por Frédéric Merlin y responsable de gestionar estos almacenes desde 2023, anunció la cesión del fondo de comercio al equipo directivo del inmueble, que decidió poner fin a la asociación con la plataforma asiática.

Karl-Stéphane Cottendin, antiguo director general de BHV y de SGM, reconoció públicamente que la incorporación de Shein fue un "error estratégico" y adelantó que la intención es que la marca abandone las instalaciones antes de las celebraciones navideñas.

Por su parte, Frédéric Merlin defendió que BHV atravesaba una situación complicada antes de ser adquirido en 2023 a Galeries Lafayette y aseguró que la estrategia para revitalizar los almacenes terminó descarrilando. Entre los factores que mencionó se encuentra la imposibilidad de concretar la compra de los inmuebles donde opera el histórico establecimiento parisino.

La decisión no implica que Shein vaya a abandonar Francia ni afecta sus operaciones de comercio electrónico. No obstante, sí representa un revés para la estrategia con la que la empresa buscaba ampliar su presencia en tiendas físicas.

hot-fashion-de-shein
Empresas

Corea del Sur acusa a Shein de vender artículos contaminados

La polémica que provocó la llegada de Shein a París

Desde el primer día, la presencia de Shein dentro de BHV Marais generó una fuerte controversia en Francia.

Publicidad

Diversas firmas de prestigio mostraron su rechazo a compartir espacio comercial con una compañía señalada por numerosos críticos como uno de los principales símbolos de la moda ultrarrápida. Entre las marcas que expresaron su inconformidad se encontraban Dior, Sandro y Guerlain.

Parte del malestar surgió porque comerciantes y organizaciones del sector consideran que el modelo de negocio de Shein perjudica al comercio local mediante productos de bajo costo fabricados a gran escala.

Según responsables vinculados al proyecto, la llegada de la firma asiática aceleró la salida de varias marcas del histórico almacén parisino y terminó afectando la estrategia que buscaba revitalizar el inmueble.

Actualmente, la nueva administración pretende recuperar el enfoque tradicional de BHV Marais, centrado en artículos para el hogar, decoración, bricolaje y mobiliario. Dentro de los planes también se contempla la posibilidad de incorporar un hotel en el complejo.

Cuántas tiendas físicas tiene Shein y por qué esta era tan importante

A diferencia de cadenas como Zara, H&M o Uniqlo, Shein construyó gran parte de su expansión internacional sin depender de una red de tiendas físicas.

Durante años, la empresa apostó por un modelo completamente digital basado en envíos directos desde fábricas ubicadas principalmente en China hacia consumidores de distintos países. Antes de llegar a París, la compañía únicamente había realizado tiendas temporales o pop-up con fines promocionales y de marketing.

La apertura del local permanente dentro de BHV Marais en noviembre de 2025 fue considerada un paso histórico porque representó la primera tienda física estable de la empresa a nivel mundial.

Publicidad

Aquella inauguración formaba parte de un acuerdo entre Shein y SGM para instalar espacios comerciales dentro de varios grandes almacenes franceses. Tras el estreno en París también se anunciaron aperturas en establecimientos ubicados en Dijon, Grenoble, Reims, Limoges y Angers.

La decisión anunciada por la nueva dirección de BHV no solo afecta al establecimiento de Marais. También alcanzará a otro BHV situado en las cercanías de París. Sin embargo, no tendrá impacto en los siete almacenes restantes gestionados por SGM, de los cuales cinco han incorporado espacios comerciales de Shein durante 2026.

Pese a ello, la operación seguía siendo limitada en comparación con otros gigantes del sector, ya que la esencia del negocio continuaba dependiendo principalmente de las ventas online.

shein-impuestos-mexico
Empresas

SHEIN explica la controversia sobre sus impuestos aduanales en México

La presión política y regulatoria que enfrenta Shein en Francia

El posible cierre de la tienda coincide con un momento de creciente presión política sobre la empresa en Francia.

Actualmente, el Parlamento francés analiza una propuesta legislativa destinada a limitar el crecimiento de la llamada moda ultrarrápida. Dentro del debate aparecen especialmente Shein y Temu, plataformas asiáticas que han sido señaladas por autoridades francesas debido a preocupaciones relacionadas con el impacto ambiental de sus operaciones y posibles condiciones de competencia desleal.

Entre las medidas discutidas figura la posibilidad de restringir la publicidad de determinadas compañías vinculadas a este sector. Serge Papin, ministro de Comercio de Francia, adelantó que empresas europeas como Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarían excluidas de algunas de las restricciones contempladas en la iniciativa.

A ese escenario se suman cambios en otros mercados relevantes para la compañía. Estados Unidos puso fin a beneficios fiscales aplicados a paquetes de bajo valor, mientras que la Unión Europea estudia medidas similares.

Todo ello incrementa la presión sobre una empresa que revolucionó el comercio electrónico de moda gracias a sus bajos precios, pero que ahora enfrenta mayores obstáculos regulatorios en varios de sus mercados más importantes.

Qué sigue para Shein si se concreta la salida de BHV Marais

Por ahora no existe una fecha definitiva para el cierre del establecimiento, aunque la intención expresada por los nuevos administradores de BHV Marais es que la marca abandone el inmueble antes de Navidad.

La medida marcaría el final de la primera experiencia permanente de Shein en una tienda física, un proyecto que comenzó apenas en noviembre de 2025 y que originalmente buscaba atraer consumidores jóvenes a uno de los almacenes más emblemáticos de Francia.

A pesar de ello, la compañía mantendría presencia en otros establecimientos asociados a SGM y continuaría operando normalmente a través de su plataforma digital en Europa y el resto del mundo.

Más allá de un simple cierre comercial, el caso refleja las dificultades que enfrenta la firma cuando intenta trasladar al mundo físico un modelo de negocio que nació, creció y se consolidó exclusivamente en internet.

Con información de AFP.

Tags

shein Francia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad