Petróleo y tasas largas golpean a Wall Street; el peso resiste en 16.99 por dólar

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, lastrada por las inquietudes económicas generadas por la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que llevó a la subida de los precios del petróleo y los tipos de interés.

El Dow Jones cedió 0.79%, el Nasdaq perdió 1.03% y el índice ampliado S&P retrocedió 0.71%.



"El problema es que los rendimientos de los bonos están alza, al igual que el precio del petróleo, lo que ejerce presión sobre la economía", comentó a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán por segunda vez en pocos días, y Teherán afirmó que respondería de forma "decisiva", pese a la advertencia de Donald Trump contra cualquier operación de represalia.

Las hostilidades impulsaron los precios del petróleo. El barril WTI, referencia estadounidense del crudo, se situó por encima de los 90 dólares por primera vez desde finales de julio.

El movimiento del crudo añadió presión a un mercado que ya observa con preocupación el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo. Hacia las 20H25 GMT, el rendimiento a diez años de los bonos del Estado estadounidense se situaba en torno al 4.79%, en su nivel más alto desde enero de 2025 y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El problema para los inversionistas es doble: un petróleo más caro puede alimentar nuevamente las presiones inflacionarias, mientras las tasas elevadas encarecen el financiamiento de hogares, empresas y gobiernos. Además, los mayores rendimientos de los bonos reducen el atractivo relativo de las acciones, particularmente de aquellas empresas cuyo valor depende en mayor medida de ganancias esperadas a futuro.

"Los tipos de interés actúan como los frenos de un automóvil: ralentizan la economía al aumentar el coste del endeudamiento", tanto para las empresas como para los particulares o los Estados, subrayó Sarhan.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, minimizó estas preocupaciones, al aludir durante una intervención en el canal Fox Business al "boom económico" de Estados Unidos.

Sin embargo, el aumento de las expectativas de inflación con los elevados precios de la energía "probablemente significa que la Fed (el banco central estadounidense) tendrá que esperar más tiempo antes de poder bajar sus tipos", según Sarhan.

El peso borra casi todas sus ganancias

En el mercado cambiario, el peso mexicano logró mantenerse estable pese al fortalecimiento global del dólar y al aumento de la aversión al riesgo.

La moneda mexicana cerró alrededor de 16.99 pesos por dólar, con una apreciación marginal frente a la sesión anterior, después de fluctuar entre 16.93 y 17.01 unidades durante la jornada.

El índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas, avanzó 0.26%. El fortalecimiento del billete verde redujo las ganancias que el peso había acumulado durante la sesión conforme aumentó el nerviosismo por Medio Oriente.

Para las operaciones overnight se anticipa que el tipo de cambio fluctúe entre 16.94 y 17.05 pesos por dólar. Los mercados estarán atentos este miércoles al reporte de empleo privado de ADP en Estados Unidos, una de las referencias previas a los datos laborales que pueden modificar las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.

En México, la jornada bursátil replicó el tono negativo del exterior. El S&P/BMV IPC perdió 1.40% y terminó alrededor de los 64,500 puntos.

La agenda económica local fue ligera. Entre los datos publicados destacó el ingreso de remesas a México, que alcanzó 5,571 millones de dólares durante julio, un incremento anual de 3.0%.

Con información de AFP