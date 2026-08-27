El superpeso les tiene buenas y malas noticias a las finanzas mexicanas. Rumbo al cierre de 2026, la apreciación de la moneda frente al dólar generará un ahorro al erario público por un menor pago de intereses de la deuda en moneda extranjera, pero este se verá opacado ante menores pesos que se obtendrán por la exportación de petróleo vendido en dólares.
El superpeso reduce el costo de la deuda, pero golpea los ingresos petroleros
A mediados de agosto, la divisa mexicana rompió la barrera de las 17 unidades por dólar , tocó niveles de 16.95, lo que no se veía desde mediados de 2024. Para el cierre de 2026, el consenso de analistas de la encuesta más reciente de Citi prevé los 17.68 pesos. Mientras, Hacienda estima su cierre en 18.40 pesos por dólar, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2027 presentados en abril. La diferencia entre el consenso y lo proyectado por Hacienda es de 0.72 pesos menos por cada dólar.
“Un peso más fuerte efectivamente implica una menor valuación y servicio en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, y esto implica un menor costo financiero, no es una teoría, Hacienda ya lo reportó (…) eso estaría ayudando por el lado del gasto público”, explicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valores Mexicanos (Valmex), institución que prevé un tipo de cambio en 17.45 pesos por dólar.
Cifras al cierre del primer semestre de 2026 muestran que el costo financiero de la deuda fue 110,483 millones de pesos menor a lo programado.
Pero del lado contrario, y también como efecto de la apreciación del peso, “se pueden generar ingresos faltantes, como está ocurriendo. Hacienda sí reconoce explícitamente que los episodios de apreciación cambiaria reducen la valuación en pesos de venta de hidrocarburos, es algo similar a lo que pasa con las remesas ; los mismos dólares son menos pesos”, detalló Ugarte Bedwell.
En enero-junio, Hacienda reportó 118,043 millones de pesos menos a lo programado, por ingresos petroleros. Este faltante, frente al ahorro de Hacienda por deuda, deja un saldo negativo por -7,560 millones.
El ahorro por deuda no compensa la falta de ingresos petroleros
Para el cierre de 2026, se prevé que el faltante por ingresos petroleros sea mayor que el ahorro de Hacienda por el menor pago de intereses de la deuda.
De acuerdo con Hacienda en los Precriterios, el efecto neto sobre el balance público derivado de una apreciación del tipo de cambio de un peso por dólar es una pérdida de 24,700 millones de pesos, considerando un ahorro en el costo financiero del sector público de 19,800 millones y una pérdida por concepto de ingresos petroleros de 44,600 millones de pesos.
Una diferencia de 0.72 pesos entre el tipo de cambio calculado por el consenso de economistas del sector privado y el proyectado por Hacienda, significaría una pérdida para Hacienda por 17,784 millones de pesos, por 32,112 millones de pesos en menores ingresos petroleros y un ahorro de 14,256 millones en el costo financiero que no alcanza a compensar la falta de ingresos por exportación de crudo.
Esos casi 18,000 millones de pesos podrían financiar durante un año el programa de Servicios de Guardería (17,120 millones), un año para financiar el programa Infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento (16,947 millones), o casi el doble para el programa de Investigación, desarrollo tecnológico y formación en salud (10,700 millones).
Ante ingresos presupuestarios faltantes, Hacienda cuenta con recursos en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para compensar, pero “un faltante aislado no significa que el FEIP se active, primero operan otro tipo de activos, como compensaciones dentro de las propias finanzas públicas, parte en ingresos tributarios, ajustes al gasto. En un escenario central, yo no asumiría que una apreciación del peso obligara a recurrir al Fondo”, culminó el economista en jefe de Valmex.