El superpeso reduce el costo de la deuda, pero golpea los ingresos petroleros

A mediados de agosto, la divisa mexicana rompió la barrera de las 17 unidades por dólar , tocó niveles de 16.95, lo que no se veía desde mediados de 2024. Para el cierre de 2026, el consenso de analistas de la encuesta más reciente de Citi prevé los 17.68 pesos. Mientras, Hacienda estima su cierre en 18.40 pesos por dólar, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2027 presentados en abril. La diferencia entre el consenso y lo proyectado por Hacienda es de 0.72 pesos menos por cada dólar.

“Un peso más fuerte efectivamente implica una menor valuación y servicio en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, y esto implica un menor costo financiero, no es una teoría, Hacienda ya lo reportó (…) eso estaría ayudando por el lado del gasto público”, explicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valores Mexicanos (Valmex), institución que prevé un tipo de cambio en 17.45 pesos por dólar.

Cifras al cierre del primer semestre de 2026 muestran que el costo financiero de la deuda fue 110,483 millones de pesos menor a lo programado.

Pero del lado contrario, y también como efecto de la apreciación del peso, “se pueden generar ingresos faltantes, como está ocurriendo. Hacienda sí reconoce explícitamente que los episodios de apreciación cambiaria reducen la valuación en pesos de venta de hidrocarburos, es algo similar a lo que pasa con las remesas ; los mismos dólares son menos pesos”, detalló Ugarte Bedwell.

En enero-junio, Hacienda reportó 118,043 millones de pesos menos a lo programado, por ingresos petroleros. Este faltante, frente al ahorro de Hacienda por deuda, deja un saldo negativo por -7,560 millones.

El ahorro por deuda no compensa la falta de ingresos petroleros

Para el cierre de 2026, se prevé que el faltante por ingresos petroleros sea mayor que el ahorro de Hacienda por el menor pago de intereses de la deuda.