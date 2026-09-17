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Si la IA hace el trabajo junior, ¿quién formará a la próxima generación de Wall Street?

La IA automatiza tareas de analistas junior y obliga a Wall Street a replantear cómo formar talento financiero, desarrollar criterio y supervisar modelos.
jue 17 septiembre 2026 05:57 PM
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Dos operadores de Wall Street, uno experimentado y el otro joven, conversan frente a terminales financieras con gráficos y datos de mercado en una mesa de negociación.
La inteligencia artificial ya automatiza tareas de análisis financiero que tradicionalmente realizaban perfiles junior, un cambio que obliga a Wall Street a replantear cómo forma a sus futuros especialistas. (Michael M. Santiago/Getty Images)

La inteligencia artificial eliminará buena parte de las tareas rutinarias que hoy realizan los analistas junior en la industria financiera, anticipó Shawn Edwards, director de Tecnología de Bloomberg, en entrevista con Expansión. Buscar documentos, actualizar comparables, resumir resultados financieros y realizar análisis preliminares son algunas de las labores que podrán automatizarse, un cambio que elevará la productividad, pero que también lleva a preguntarse cómo formar a los futuros analistas senior en Wall Street, si la IA se encarga del trabajo con el que tradicionalmente aprendían el oficio.

“Creo que veremos la eliminación de gran parte del trabajo rutinario que hacen los analistas junior”, dijo Edwards. El ejecutivo señaló que la transformación no necesariamente implica prescindir de los nuevos analistas, sino modificar las tareas con las que comienzan sus carreras y las habilidades que deberán desarrollar.

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Durante décadas, parte del aprendizaje de un analista financiero consistía precisamente en trabajar “desde abajo”: revisar estados financieros, construir y actualizar modelos, investigar empresas, elaborar comparables y preparar documentos que después eran supervisados por profesionales con mayor experiencia.

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De hecho, CFA Institute, es una organización global sin fines de lucro que agrupa a profesionales de la inversión y establece los estándares éticos y educativos para la industria financiera mundial, todavía describe al analista junior como un profesional que pasa buena parte de su tiempo trabajando directamente con modelos financieros, actualizando documentos para clientes y realizando investigación para desarrollar conocimiento de una industria. Pero esas son también algunas de las actividades en las que la inteligencia artificial está ganando terreno con mayor rapidez.

“Vamos a tener que replantear cómo entrenamos a los analistas”, señaló Edwards. A su juicio, las nuevas generaciones comenzarán sus carreras trabajando directamente con herramientas de inteligencia artificial y después avanzarán hacia procesos de análisis cada vez más sofisticados.

El dilema entre contratar menos y la formación de líderes futuros

En un análisis publicado el 15 de septiembre de 2026, CFA Institute señaló que las firmas de inversión están dejando de considerar la IA únicamente como una herramienta para reducir costos y comienzan a rediseñar funciones completas, flujos de trabajo y trayectorias profesionales.

Sin embargo, el organismo advierte que el talento junior atraviesa una transición difícil, debido a que algunas firmas están reconsiderando sus necesidades de contratación de jóvenes, pero al mismo tiempo reconocen que necesitan desarrollar a quienes ocuparán posiciones de liderazgo en el futuro.

Es decir, una empresa puede ganar eficiencia automatizando parte del trabajo básico, pero si elimina demasiado pronto esas actividades también puede reducir las oportunidades mediante las cuales un analista aprende a detectar errores, entender una empresa o desarrollar criterio financiero.

Actualmente, Bloomberg experimenta esta transformación con AskB, una herramienta de inteligencia artificial dirigida a profesionales financieros que puede consultar información, analizar documentos y datos y sintetizar grandes cantidades de información que antes requerían múltiples búsquedas y procesos manuales.

Edwards asegura que incluso está cambiando la manera en que los propios profesionales perciben la utilidad de estas herramientas. “Hace un año nos decían: esto me ahorra tiempo. Ahora nos dicen: puedo cubrir más compañías o puedo hacer mejores preguntas”, dijo.

Ese desplazamiento, de recopilar información a interpretarla, coincide con lo que observa CFA Institute. En su reporte Artificial Intelligence and the Future of Finance, publicado en julio, el organismo plantea que la IA está erosionando una de las ventajas tradicionales de los mercados financieros; es decir, el acceso escaso a información y capacidad analítica. Y señala que conforme el análisis se vuelve más rápido, barato y accesible, el valor profesional puede desplazarse hacia la interpretación, la supervisión de modelos y la toma de decisiones.

La consecuencia es que las firmas empiezan a buscar perfiles híbridos. Una investigación de CFA Institute publicada en marzo encontró que los empleadores financieros demandan cada vez más conocimientos de inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos y Python, pero sin abandonar capacidades tradicionales como análisis financiero, pensamiento crítico y juicio estratégico. También necesitan profesionales capaces de revisar, interpretar y corregir resultados generados por IA.

Los propios empleadores, sin embargo, siguen considerando indispensable que quienes ingresan a finanzas dominen los fundamentos. Una encuesta de CFA Institute entre 500 directivos del sector financiero, divulgada en julio, encontró que 61% considera el análisis de estados financieros como la habilidad técnica más importante que un nuevo profesional debe dominar desde su primer día; 51% mencionó Excel, frente a 30% que señaló el uso de IA aplicada a finanzas.

Al mismo tiempo, 47% de los encuestados considera que las habilidades relacionadas con IA están emergiendo como las más importantes para quienes empiezan una carrera financiera. La combinación apunta a un perfil diferente: menos dedicado a tareas mecánicas, pero obligado a entender suficientemente bien las finanzas como para detectar cuándo la máquina se equivoca.

La IA no sustituye el criterio

Bloomberg, por ejemplo, mantiene una frontera entre utilizar inteligencia artificial para analizar información y permitir que tome directamente una decisión de inversión.

“No queremos que AskB responda si debes comprar una acción”, explicó Edwards. “Podemos ayudarte a construir el argumento, pero la decisión sigue siendo tuya”.

Esa distinción también aparece en los estudios sobre talento financiero. CFA Institute señala que las firmas todavía son cautelosas frente a una automatización completa y mantienen la supervisión humana en procesos de inversión. Conforme la IA absorbe más actividades de ejecución, aumenta la importancia de capacidades como pensamiento crítico, interpretación, comunicación y toma de decisiones.

Incluso las habilidades humanas parecen ganar peso. La encuesta de CFA Institute encontró que 67% de los directivos considera las llamadas soft skills —comunicación, colaboración y trabajo en equipo— como las que más favorecen actualmente la empleabilidad en finanzas, frente a 49% que mencionó habilidades de inteligencia artificial.

El reto para Wall Street, por tanto, no será únicamente determinar cuánto trabajo puede entregar a las máquinas. También tendrá que resolver cómo conservar el proceso mediante el cual un analista pasa de ejecutar tareas básicas a comprender suficientemente bien empresas, mercados y riesgos como para tomar decisiones.

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Inteligencia artificial The Wolf of Wall Street

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