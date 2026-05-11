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Economía

La IA ya se convirtió en el primer asesor financiero de millones de personas

Fintech y firmas globales ya usan IA para evaluar créditos, asesorar inversiones y atender clientes en un país con baja inclusión financiera.
lun 11 mayo 2026 05:55 AM
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Las fintech utilizan inteligencia artificial para evaluar créditos, optimizar inversiones y atender clientes en tiempo real, en un contexto de baja inclusión financiera en México. (ilkercelik/Getty Images)

La Inteligencia Artificial (IA) comienza a convertirse en la primera puerta de entrada al sistema financiero para millones de personas. Mientras gran parte de la población sigue sin acceso a asesoría financiera o crédito formal, las fintech usan IA para evaluar riesgo, responder dudas, personalizar inversiones y automatizar procesos que antes requerían ejecutivos, sucursales y largos tiempos de espera. El cambio ocurre al mismo tiempo que gigantes financieros anticipan que la IA será el primer contacto entre inversionistas y mercados.

“Gracias a la IA integrada en la asesoría financiera se quitan muchas barreras”, explicó Anahí Sosa, country manager de Fintual en México. La directiva aseguró que las herramientas de IA han permitido que más usuarios tengan acceso permanente a información financiera, simulaciones de ahorro para el retiro y acompañamiento en decisiones de inversión.

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La apuesta ocurre en un contexto donde la inclusión financiera en México sigue rezagada. De acuerdo con Gustavo Romero, CEO de Creditea México, más del 80% de las personas nunca ha tenido acceso a crédito formal, pese al crecimiento de aplicaciones financieras y plataformas digitales.

La IA será el primer contacto financiero

Juan Hernández, Head of Latin America de Vanguard, señaló que la IA ya comenzó a modificar la manera en que las personas toman decisiones de inversión, especialmente entre los jóvenes. Durante la Cumbre Anual de Índices y ETFs México 2026, Hernández afirmó que actualmente uno de cada dos estadounidenses ya consulta herramientas de IA genérica para obtener consejos financieros o de inversión, incluso antes de acercarse a un asesor tradicional.

“Ya nos pasa que algunos usuarios prefieren hablar primero con la IA antes que con una persona, por la rapidez y precisión de las respuestas”, explicó Anahí Sosa, country manager de Fintual. Aunque ambos directivos apuntaron que esto se debe a que también hay tareas rutinarias que se pueden resolver más rápido a través de un chatbot.

El directivo explicó que este cambio podría transformar la comercialización y distribución de productos financieros, debido a que cada vez más usuarios utilizan modelos de IA como primera fuente de orientación patrimonial. Y añadió que el siguiente paso ya no son únicamente chatbots conversacionales, sino agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas financieras complejas, desde análisis de portafolios y revisión de reportes corporativos hasta funciones de atención al cliente y procesos operativos dentro de instituciones financieras.

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Del crédito tradicional a modelos predictivos

El uso de IA dentro de las fintech mexicanas ya rebasa la automatización básica de chats o atención al cliente. En el caso de Creditea, la empresa utiliza modelos de IA y data alternativa para evaluar perfiles de riesgo, analizar comportamientos de pago y personalizar líneas de crédito.

Romero señaló que el objetivo es ir más allá de los modelos tradicionales que únicamente observan el historial pasado del usuario. “Ya no nada más se fija en el pasado”, explicó el directivo al referirse al uso de modelos predictivos para estimar cómo podría comportarse un cliente en el futuro en cuanto a necesidades de crédito y hábitos de pagos.

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La empresa también impulsa modelos de financiamiento "embebido" dentro del comercio electrónico mediante esquemas de “buy now, pay later”, donde el crédito se integra directamente al proceso de compra digital. “El futuro es que el financiamiento sea prácticamente invisible dentro de la experiencia de compra”, explicó Romero.

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Los índices financieros también cambian

La transformación impulsada por IA también alcanza a la infraestructura global de los mercados financieros. Cameron Drinkwater, Chief Product & Operations Officer de S&P Dow Jones Indices, explicó que la firma ya utiliza IA para desarrollar una nueva generación de índices temáticos y dinámicos capaces de adaptarse más rápido a cambios en industrias emergentes como la propia IA.

Detalló que estas herramientas permiten clasificar compañías y sectores de forma más flexible y detectar qué factores o tendencias podrían tener mejor desempeño en el mercado.

Drinkwater añadió que la IA también está transformando la operación interna de los índices. S&P, por ejemplo, monitorea cerca de un millón de índices y la IA ya permite supervisar automáticamente métricas de desempeño, liquidez y comportamiento de mercado, generando capacidades de análisis que antes no existían.

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Regulación y riesgos

Aunque el avance tecnológico abre nuevas oportunidades de inclusión financiera, también plantea riesgos importantes relacionados con fraude, robo de identidad y malas decisiones de inversión.

Ambas fintech señalaron que mantienen supervisión humana en procesos sensibles y enfatizaron que la IA no sustituye completamente el criterio humano, especialmente en recomendaciones de inversión o atención personalizada.

Sosa explicó que Fintual mantiene procesos regulados para perfilar riesgo y evitar recomendaciones irresponsables automatizadas, mientras que Creditea reconoció que el crecimiento digital también obliga a fortalecer mecanismos de prevención de fraude y validación de identidad.

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Inteligencia artificial Asesoría de inversiones

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