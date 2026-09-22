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El Nasdaq marca récord, pero el IPC mexicano mantiene rezago y el peso ronda los 17.30 por dólar

La caída del petróleo y el repunte de la IA favorecen a los mercados globales, pero el peso sigue presionado por diferencial de tasas y el IPC no replica la fuerza del Nasdaq.
mar 22 septiembre 2026 09:07 AM
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Operador frente a pantallas con la cotización intradía del Nasdaq y datos de mercados financieros en Estados Unidos.
El Nasdaq mantiene el impulso de las acciones tecnológicas en Wall Street, mientras el peso mexicano y el S&P/BMV IPC muestran menor fortaleza y pierden impulso frente al desempeño de los mercados estadounidenses. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

El peso mexicano opera con sesgo de depreciación frente al dólar, mientras el S&P/BMV IPC intenta sostener ganancias moderadas en una jornada dominada por la caída del petróleo, el rebote de las acciones tecnológicas en Estados Unidos y nuevas señales geopolíticas desde la Asamblea General de la ONU.

El tipo de cambio USD/MXN se movió durante la madrugada entre 17.21 y 17.29 pesos por dólar, y en la apertura de la sesión americana alcanzó su nivel más alto desde el 4 de agosto, de acuerdo con Monex. La firma ubica un soporte para la jornada en 17.18 y una resistencia en 17.31 pesos por dólar.

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En contraste, el S&P/BMV IPC avanzaba 0.31%, a 63,733.66 puntos, de acuerdo con una cotización alrededor de las 7:36 horas de la Ciudad de México. El movimiento positivo, sin embargo, no corrige todavía el rezago acumulado de la bolsa mexicana, pues el índice registra una caída cercana a 0.89% en lo que va de 2026, mientras las plazas estadounidenses continúan beneficiándose del entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial, marcando récords.

Entre las emisoras con mejor desempeño en la sesión se encontraban Volaris, con un avance de 1.86%; Bimbo, con 1.69%; Grupo México, con 1.56%; FEMSA, con 1.53%; y Coca-Cola FEMSA, con 1.20%. Del lado contrario, Televisa retrocedía 1.84%, Orbia 1.63%, Vesta 1.37%, Peñoles 1.15% y Pinfra 1.12%.

Por su parte, el índice tecnológico estadounidense Nasdaq volvió a marcar un máximo intradía este martes, impulsado por el renovado entusiasmo hacia la inteligencia artificial y los semiconductores. En la apertura el índice alcanzó 27,224 puntos, mientras el S&P 500 abrió con un avance de 0.08%.

La Bolsa Mexicana, en cambio, no cuenta con un grupo de emisoras tecnológicas de gran capitalización comparable al estadounidense, por lo que el repunte en compañías vinculadas con IA tiene una transmisión mucho más limitada al IPC. El reporte de apertura de Monex mostraba, además, que el Nasdaq se encontraba alrededor de 10.4% por encima de su promedio de 200 días, mientras el IPC estaba 5.4% debajo de esa referencia.

En México, la economía también dio señales de crecimiento moderado, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Inegi apunta a una expansión de 0.6% mensual y 2.8% anual en julio, pero anticipa una desaceleración a 0.1% mensual y 2.5% anual en agosto.

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La Mezcla Mexicana de petróleo cae más de 4%

El principal cambio del contexto global proviene del mercado energético, ante un alivio del suministro gracias a Arabia Saudita y la posibilidad de una vía diplomática a la guerra en Medio Oriente. La Mezcla Mexicana retrocedía el lunes un 4.24%, mientras el WTI perdía 2.78% y el Brent 1.94% este martes.

Las pérdidas se profundizaron después de que Arabia Saudita comenzó a reactivar su oleoducto East-West, una infraestructura que permite transportar crudo hacia el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, evitando el Estrecho de Ormuz. Agencias reportaron que el ducto volvió a operar a baja capacidad y que el reino trabaja para recuperar gradualmente su operación después de los ataques con drones que obligaron a detenerlo.

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El Brent llegó a caer alrededor de 2.1%, a 98.23 dólares por barril, mientras el mercado también reaccionó a señales de que Irán podría permitir nuevamente el tránsito por el Estrecho de Ormuz bajo determinadas condiciones diplomáticas. El paso marítimo concentraba alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de las recientes disrupciones, por lo que cualquier normalización reduce la prima geopolítica incorporada en los precios.

La baja del petróleo también ha dado cierto alivio a los mercados de bonos. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años rondaba 4.93%-4.95%, mientras el Bono M mexicano a 10 años se ubicaba en 9.37%, con una baja cercana a 5.7 puntos base en la apertura.

El peso mexicano bajo presión

Para el peso, sin embargo, la caída del crudo no se ha traducido hasta ahora en una apreciación clara. Una posible explicación es el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Aunque los rendimientos de los bonos estadounidenses cedieron ligeramente este martes, continúan en niveles elevados y la expectativa de una Reserva Federal restrictiva mantiene atractivo al dólar.

Al mismo tiempo, el mercado mexicano descuenta un ciclo monetario menos restrictivo de Banxico, reduciendo gradualmente el diferencial que durante buena parte de los últimos años favoreció las estrategias de carry trade en pesos.

La hipótesis cobraría mayor fuerza si el petróleo continúa bajando y disminuye la tensión geopolítica, pero el tipo de cambio permanece cerca o por encima de 17.30 pesos por dólar. En ese escenario, el movimiento sugeriría que el mercado cambiario está respondiendo más a tasas relativas y fortaleza del dólar que al riesgo energético.

De hecho, el índice del dólar DXY había alcanzado durante la madrugada un máximo de 100.66 unidades, su nivel más alto desde el 30 de julio, de acuerdo con Monex.

Durante su participación ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump defendió la política militar de su gobierno y la guerra con Irán, mientras la atención del mercado se mantiene sobre posibles contactos diplomáticos con Teherán y otros líderes internacionales.

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