El Nasdaq marca récord, pero el IPC mexicano mantiene rezago y el peso ronda los 17.30 por dólar

En contraste, el S&P/BMV IPC avanzaba 0.31%, a 63,733.66 puntos, de acuerdo con una cotización alrededor de las 7:36 horas de la Ciudad de México. El movimiento positivo, sin embargo, no corrige todavía el rezago acumulado de la bolsa mexicana, pues el índice registra una caída cercana a 0.89% en lo que va de 2026, mientras las plazas estadounidenses continúan beneficiándose del entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial, marcando récords.

Entre las emisoras con mejor desempeño en la sesión se encontraban Volaris, con un avance de 1.86%; Bimbo, con 1.69%; Grupo México, con 1.56%; FEMSA, con 1.53%; y Coca-Cola FEMSA, con 1.20%. Del lado contrario, Televisa retrocedía 1.84%, Orbia 1.63%, Vesta 1.37%, Peñoles 1.15% y Pinfra 1.12%.

Por su parte, el índice tecnológico estadounidense Nasdaq volvió a marcar un máximo intradía este martes, impulsado por el renovado entusiasmo hacia la inteligencia artificial y los semiconductores. En la apertura el índice alcanzó 27,224 puntos, mientras el S&P 500 abrió con un avance de 0.08%.

La Bolsa Mexicana, en cambio, no cuenta con un grupo de emisoras tecnológicas de gran capitalización comparable al estadounidense, por lo que el repunte en compañías vinculadas con IA tiene una transmisión mucho más limitada al IPC. El reporte de apertura de Monex mostraba, además, que el Nasdaq se encontraba alrededor de 10.4% por encima de su promedio de 200 días, mientras el IPC estaba 5.4% debajo de esa referencia.

En México, la economía también dio señales de crecimiento moderado, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Inegi apunta a una expansión de 0.6% mensual y 2.8% anual en julio, pero anticipa una desaceleración a 0.1% mensual y 2.5% anual en agosto.





La Mezcla Mexicana de petróleo cae más de 4%

El principal cambio del contexto global proviene del mercado energético, ante un alivio del suministro gracias a Arabia Saudita y la posibilidad de una vía diplomática a la guerra en Medio Oriente. La Mezcla Mexicana retrocedía el lunes un 4.24%, mientras el WTI perdía 2.78% y el Brent 1.94% este martes.

Las pérdidas se profundizaron después de que Arabia Saudita comenzó a reactivar su oleoducto East-West, una infraestructura que permite transportar crudo hacia el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, evitando el Estrecho de Ormuz. Agencias reportaron que el ducto volvió a operar a baja capacidad y que el reino trabaja para recuperar gradualmente su operación después de los ataques con drones que obligaron a detenerlo.