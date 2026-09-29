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Peso borra ganancias de 2026; tipo de cambio rompe barrera de 18 unidades por dólar

El aumento de los rendimientos de largo plazo en Estados Unidos y las preocupaciones por el impacto de la energía sobre la inflación mantienen la presión sobre el peso y los mercados accionarios.
mar 29 septiembre 2026 03:16 PM
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Pantallas financieras muestran el tipo de cambio USD/MXN y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, junto a un bono estadounidense, una moneda y un billete mexicanos.
El peso mexicano se mantiene por arriba de 18 unidades por dólar, mientras el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años alcanzó su mayor nivel desde 2002 (DALL-E).

El peso mexicano se mantuvo por arriba de las 18 unidades por dólar este martes, en una jornada marcada por el repunte de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación global.

La moneda mexicana llegó a tocar un máximo de alrededor de 18.14 pesos por dólar, su nivel más débil desde finales de marzo, con una depreciación cercana a 0.6% respecto al cierre previo. En una semana, la pérdida del peso ronda 4.7%, de acuerdo con Monex. De hecho, el peso borró el avance que tenía frente al dólar en lo que va del año y ahora está 0.22% por debajo del nivel del 31 de diciembre de 2025.

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La presión sobre la divisa ocurre mientras los inversionistas ajustan sus expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó 5.61%, su mayor nivel desde 2002, en medio de una venta generalizada de deuda de largo plazo.

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Imagen editorial generada en formato horizontal 16:9, sin texto ni logotipos. Representa al peso entre el dólar, la volatilidad cambiaria y el mercado estadounidense de bonos.
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El peso queda atrapado entre la Fed y la deuda récord de Estados Unidos


El incremento de los rendimientos ha fortalecido al dólar y reducido el atractivo relativo de monedas emergentes como el peso. A media sesión, el índice DXY avanzaba 0.36%, mientras el tipo de cambio spot rondaba 18.11 pesos por dólar.

Wall Street cierra a la baja

La Bolsa de Nueva York cerró con pérdidas moderadas. El Dow Jones retrocedió 0.25%, el Nasdaq bajó 0.09% y el S&P 500 perdió 0.16%, en momentos en que los mayores costos de financiamiento volvieron a pesar sobre las valuaciones de las acciones.

Los rendimientos de largo plazo del Tesoro se mantienen bajo presión ante la preocupación de que los elevados precios de la energía mantengan las presiones inflacionarias y obliguen a la Reserva Federal a conservar una postura monetaria restrictiva por más tiempo.

En México, el S&P/BMV IPC se desligó parcialmente de Wall Street y terminó con una ganancia de 0.26%, en 65,110.57 puntos.

Petróleo baja, pero persiste la preocupación inflacionaria

Los precios internacionales del petróleo retrocedieron durante la sesión. El Brent cayó 2.21%, a 95.67 dólares por barril, mientras el WTI perdió 4%, a 88.90 dólares.

El descenso del crudo ayudó a aliviar parte de la presión observada en jornadas anteriores, pero no eliminó la preocupación de los mercados por el impacto que el choque energético pueda tener sobre la inflación.

Monex señaló que las disrupciones en las cadenas de suministro energético, junto con el incremento en los tramos largos de la curva de bonos gubernamentales de Estados Unidos, han contribuido a la depreciación del peso.

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La firma también destacó que el fortalecimiento del dólar ocurre en un entorno de mayor aversión al riesgo y de compresión de los diferenciales de tasas entre México y otras economías desarrolladas, lo que reduce el atractivo de estrategias de carry trade con el peso.

¿Cuánto subirá el dólar?

Para las próximas horas, Monex estima que el USD/MXN podría fluctuar entre 17.91 y 18.19 pesos por dólar, en medio del fortalecimiento del dólar y el limitado progreso de las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente. Hacia un horizonte más amplio, la firma identifica resistencias para el tipo de cambio en 18.19, 18.33 y 18.50 pesos, mientras los soportes se encuentran en 17.90, 17.76 y 17.62 pesos por dólar.

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Bonos Departamento del Tesoro Tipo de cambio Peso

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