El peso queda atrapado entre la Fed y la deuda récord de Estados Unidos

La importancia del yen japonés

Japón añade otra pieza a la presión cambiaria, el peso ha sido uno de los principales destinos de operaciones financiadas en yenes debido a que México reúne tres características difíciles de encontrar simultáneamente: grado de inversión, tasas atractivas y mercados cambiario y de bonos suficientemente profundos, señaló el estratega de Franklin Templeton.

Los inversionistas podían pedir prestado en yenes a bajo costo, convertir esos recursos a pesos y colocarlos en instrumentos mexicanos. Pero el aumento de las tasas japonesas encarece el financiamiento y puede fortalecer al yen, mientras la menor diferencia entre las tasas de México y Japón reduce el rendimiento esperado.

“Son estrategias extremadamente apalancadas”, indicó Gutiérrez. Cuando los inversionistas comienzan a deshacerlas, deben vender activos mexicanos y recomprar yenes, lo que puede acelerar la depreciación del peso. La normalización monetaria japonesa ya ha elevado el riesgo de una reversión global del carry trade, cuyo tamaño exacto es desconocido y puede afectar desde monedas y bonos emergentes hasta acciones y criptoactivos.

Mercado de derivados aún muestra fortaleza del peso

El mercado de derivados ofrece las primeras señales de ese repliegue, aunque todavía no confirma una apuesta bajista generalizada. El reporte de Commitments of Traders de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, con posiciones al 22 de septiembre, muestra que los fondos apalancados conservaban una posición neta favorable al peso de 79,188 contratos. Durante la semana, sin embargo, redujeron sus posiciones largas y aumentaron moderadamente las cortas.

El interés abierto de los futuros del peso en Chicago cayó en 53,438 contratos, cerca de 17% semanal. La contracción es consistente con inversionistas que reducen exposición, aunque una parte puede explicarse por el vencimiento y rolado de contratos.

La señal, hasta ahora, no es que los fondos hayan construido masivamente posiciones contra el peso. Más bien, comenzaron a retirar apuestas previamente favorables conforme disminuyó el rendimiento relativo de conservar activos mexicanos y aumentó la incertidumbre en las tasas globales. El siguiente informe de posiciones permitirá observar si el movimiento se profundizó después de que el dólar superó momentáneamente los 17.70 pesos.

"De cara al futuro, el diferencial de tasas de interés seguirá siendo un factor clave. La disminución de la inflación subyacente en México y la contracción del sector manufacturero podrían limitar la disposición de Banxico a endurecer la política monetaria, dejando potencialmente al peso vulnerable si las tasas en el extranjero continúan subiendo", señaló en entrevista por escrito Antonio Di Giacomo, Analista Senior de Mercado de XS.com.