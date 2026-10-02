El peso mexicano se aprecia 0.56% este viernes, en comparación con el cierre del jueves y opera en 18.20 pesos por dólar. El rebote de la divisa mexicana se debe tanto a un retroceso en los precios del petróleo, como a un débil reporte de empleo en Estados Unidos, ya que abre la posibilidad a una postura menos restrictiva de la Reserva Federal.
El peso mexicano toma un respiro tras ajuste del petróleo y débil reporte de empleo en EU
Este viernes, los dirigentes del G7 acordaron liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo en los próximos cuatro meses en un intento de reducir la presión sobre los precios de los carburantes.
Además, acordaron no prohibir las exportaciones entre los países miembros, como amenazaba con hacer Estados Unidos.
"Se ha decidido liberar las reservas estratégicas de diésel y crudo bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (...) para poder liberar hasta 100 millones de barriles en los próximos cuatro meses", dijo el presidente francés Emmanuel Macron al término de una videoconferencia del G7, presidido por Francia.
Retrocede precio del petróleo
La medida supondrá poner en el mercado reservas "sustanciales" en los próximos 20 días, según una declaración de los países miembros del G7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— que no descartan "discutir la posibilidad" de liberar reservas "adicionales".
En este contexto, el precio del petróleo estadounidense (WTI) retrocedió 1.53%, mientras el Brent cayó apenas 0.02%, a 91.45 y 102.27 dólares por barril, respectivamente. La corrección en los precios del crudo alivia las previsiones de inflación de manera momentánea y mientras el mercado observa con cautela el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la postergación de la apertura total del Estrecho de Ormuz, donde hasta antes del conflicto transitaba 20% del petróleo global. El jueves, diversas refinerías chinas anunciaron la suspensión de cargamentos acordados para octubre, en un esfuerzo de parte de China para mantener sus niveles de reservas energéticas.
Empleo en Estados Unidos se modera
De acuerdo con el informe del U.S. Bureau of Labor Statistics, en septiembre las nóminas no agrícolas añadieron 29,000 nuevas plazas, ubicándose muy por debajo de la estimación del mercado (90,000) y de las 133 mil revisadas a la baja que se registraron en agosto.
De este modo, la tasa de desempleo en Estados Unidos pasó de 4.1% en agosto a 4.2% en septiembre. Aunque algunos economistas señalan que no se trata de una moderación sostenida del empleo, sino de una mayor demanda de empleo por parte de los trabajadores.
Con un 4.2%, la tasa de desempleo sigue siendo "muy baja", dijo Kathy Bostjancic, economista de la aseguradora Nationwide.
Subrayó que su aumento no se debe a una "debilidad" del mercado laboral, sino al hecho de que hay más personas en él (+485,000 en un mes, de las cuales la mayoría tiene empleo).
En cualquier caso, el último informe sobre el empleo terminó de convencer a muchos inversores de que la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) no tocará sus tasas de interés en su próxima reunión, a finales de mes.
La Fed subió sus tipos en septiembre por primera vez desde mediados de 2023 para frenar la inflación.
Pero el banco central también tiene como comprometido velar por la fortaleza de la actividad económica y por el mantenimiento del mercado laboral en el pleno empleo del que goza actualmente.
Wall Street repunta por mejores perspectivas en petróleo y tasas
En este contexto, los principales índices bursátiles de Wall Street reaccionaron al alza. El S&P 500 subió 0.68% y el índice tecnológico Nasdaq sumó 1.23%.
En cambio, el índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.40% hacia el mediodía del viernes y acumula un retroceso de -1.16% en lo que va de 2026. Tan solo durante septiembre, el IPC acumuló una pérdida de -1.9%.
Por su parte, las bolsas europeas terminaron la semana al alza este viernes, impulsadas por la bajada de los precios del petróleo pese a que la inflación en Europa alcanzó su nivel más alto en tres años. París (+0.79%), Fráncfort (+1.17%), Londres (+0.32%) y Milán (+0.49%) cerraron en verde, mientras que en Madrid el Ibex-35 terminó la semana sumando un 0.42%.
Con información de AFP