El peso mexicano toma un respiro tras ajuste del petróleo y débil reporte de empleo en EU

Empleo en Estados Unidos se modera

De acuerdo con el informe del U.S. Bureau of Labor Statistics, en septiembre las nóminas no agrícolas añadieron 29,000 nuevas plazas, ubicándose muy por debajo de la estimación del mercado (90,000) y de las 133 mil revisadas a la baja que se registraron en agosto.

De este modo, la tasa de desempleo en Estados Unidos pasó de 4.1% en agosto a 4.2% en septiembre. Aunque algunos economistas señalan que no se trata de una moderación sostenida del empleo, sino de una mayor demanda de empleo por parte de los trabajadores.

Con un 4.2%, la tasa de desempleo sigue siendo "muy baja", dijo Kathy Bostjancic, economista de la aseguradora Nationwide.

Subrayó que su aumento no se debe a una "debilidad" del mercado laboral, sino al hecho de que hay más personas en él (+485,000 en un mes, de las cuales la mayoría tiene empleo).

En cualquier caso, el último informe sobre el empleo terminó de convencer a muchos inversores de que la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) no tocará sus tasas de interés en su próxima reunión, a finales de mes.

La Fed subió sus tipos en septiembre por primera vez desde mediados de 2023 para frenar la inflación.

Pero el banco central también tiene como comprometido velar por la fortaleza de la actividad económica y por el mantenimiento del mercado laboral en el pleno empleo del que goza actualmente.

Wall Street repunta por mejores perspectivas en petróleo y tasas

En este contexto, los principales índices bursátiles de Wall Street reaccionaron al alza. El S&P 500 subió 0.68% y el índice tecnológico Nasdaq sumó 1.23%.

En cambio, el índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.40% hacia el mediodía del viernes y acumula un retroceso de -1.16% en lo que va de 2026. Tan solo durante septiembre, el IPC acumuló una pérdida de -1.9%.

Por su parte, las bolsas europeas terminaron la semana al alza este viernes, impulsadas por la bajada de los precios del petróleo pese a que la inflación en Europa alcanzó su nivel más alto en tres años. París (+0.79%), Fráncfort (+1.17%), Londres (+0.32%) y Milán (+0.49%) cerraron en verde, mientras que en Madrid el Ibex-35 terminó la semana sumando un 0.42%.

Con información de AFP

