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Al peso le tomó casi dos años ganar 18%, pero en un mes perdió 6.5%

El peso mexicano alcanzó un mínimo de nueve meses, expertos señalan que las fuerzas que permitieron su apreciación desde 2024 ya se están revirtiendo.
jue 01 octubre 2026 04:51 PM
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Billete mexicano de 500 pesos frente a un billete de 100 dólares, con una gráfica de mercados financieros al fondo.
El peso mexicano inició octubre bajo presión frente al dólar, después de perder 6.5% durante septiembre y borrar parte del avance acumulado en los meses anteriores. (DALL-E)

El peso mexicano profundizó su depreciación al inicio de octubre y el tipo de cambio alcanzó durante la jornada los 18.43 pesos por dólar, su nivel más alto en poco más de nueve meses, en medio de un incremento de la volatilidad en los mercados financieros.

El tipo de cambio de cierre de jornada se ubicó en 18.2928 pesos por dólar este jueves, de acuerdo con Banco de México, mientras que el FIX fue determinado en 18.3688 unidades. La presión sobre la moneda mexicana ocurre después de un septiembre complicado.

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Deloitte calcula que el peso se depreció 6.5% durante el mes y terminó alrededor de 18.07 pesos por dólar, un movimiento que contrasta con la fortaleza que había mostrado previamente.

¿Por qué se fortaleció el dólar?

Entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, la moneda mexicana acumuló una apreciación de 18%, al pasar de 20.63 a 16.97 pesos por dólar, de acuerdo con Deloitte.

Detrás de ese desempeño estuvieron la debilidad global del dólar, el atractivo relativo de las tasas de interés mexicanas y la entrada de flujos de inversión de cartera. Ahora, parte de esas condiciones comienza a revertirse. Deloitte identifica un entorno externo menos favorable, caracterizado por el fortalecimiento del dólar, una política monetaria estadounidense más restrictiva y un menor diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, factores que han elevado la volatilidad cambiaria y reducido parte del apoyo que recibía el peso.

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El dólar todavía tiene espacio para avanzar

En el corto plazo, el panorama técnico todavía favorece al dólar. Monex señaló que el USD/MXN extendió su movimiento alcista hasta alcanzar un máximo intradía de 18.43 pesos y que varios indicadores respaldan la posibilidad de que el movimiento continúe durante las próximas sesiones. Sin embargo, también empiezan a aparecer señales de agotamiento. El índice de fuerza relativa (RSI) de dos semanas alcanzó 90.7 puntos, una condición de sobrecompra, aunque otros indicadores todavía muestran una elevada fuerza de la tendencia.

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Para el corto plazo, Monex identifica resistencias en 18.41, 18.50 y 18.66 pesos por dólar. Del otro lado, los principales soportes se encuentran en 18.20, 18.00 y 17.90 unidades. La zona actual resulta especialmente relevante porque el movimiento alcista del USD/MXN también superó su media móvil de 200 periodos, ubicada alrededor de 18.22 pesos. Para Monex será fundamental observar si el rompimiento logra confirmarse al cierre de la semana y cuánto tiempo permanece la cotización por encima de ese nivel.

La rapidez de la depreciación del peso y la acumulación de resistencias técnicas también elevan la posibilidad de una corrección gradual o de una fase de consolidación durante las próximas semanas. Mientras ese escenario no se confirme, Monex mantiene una expectativa de continuación alcista para el dólar.

De hecho, en el mediano plazo ubica resistencias en 18.50, 18.73 y 18.99 pesos, frente a soportes en 18.02, 17.73 y 17.60.

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Fachada de Banco de México, en calle 5 de mayo, Centro Histórico, Ciudad de México. Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images.
Economía

Por cuarta vez consecutiva, Banxico mantiene la tasa de interés de referencia en 6.5%

Por otro lado, a pesar del deterioro reciente, Deloitte considera que México conserva factores que pueden respaldar nuevamente a su moneda. Entre ellos destaca una tasa de interés real todavía competitiva, que mantiene el atractivo relativo de los activos denominados en pesos.

Por ello, aunque reconoce que aumentaron la volatilidad y los riesgos de corto plazo, el escenario central de la firma todavía contempla una estabilización del tipo de cambio alrededor de 17.90 pesos por dólar al cierre de 2026. Esto implicaría que parte de la depreciación observada durante septiembre y el arranque de octubre podría revertirse durante los próximos meses, aunque antes el mercado deberá determinar si el movimiento actual del dólar pierde fuerza o consigue superar las siguientes resistencias técnicas.

La BMV cae y pierde 0.59%

La presión también alcanzó al mercado accionario mexicano. El S&P/BMV IPC perdió 0.59% y terminó la sesión en 63,832.36 puntos, frente a las 64,214.36 unidades del cierre anterior. En Estados Unidos, Wall Street logró terminar ligeramente al alza, beneficiado por una tregua en el mercado de bonos después de la reciente escalada de las tasas de interés y por un renovado interés en las acciones del sector de semiconductores.

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El S&P 500 avanzó 0.19%, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones prácticamente terminaron planos, con incrementos de 0.04% cada uno. El comportamiento de la deuda estadounidense continúa siendo una de las principales variables para los mercados financieros, pues los mayores rendimientos de los bonos elevan el costo del financiamiento y pueden reducir el atractivo relativo de las acciones.

Petróleo permanece por encima de 100 dólares

En el mercado energético, el petróleo se mantuvo en niveles elevados. El WTI cotizaba alrededor de 92.92 dólares por barril durante la tarde, prácticamente sin cambios, mientras que el Brent se ubicaba en 102.35 dólares. Los elevados precios del crudo representan otra variable para el mercado cambiario debido a su potencial impacto sobre la inflación y las expectativas de tasas de interés.

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