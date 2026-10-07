Concreta BMV la llegada de Adventus Capital; es la primera emisión bajo el régimen de inscripción simplificada

Aunque Adventus funge como fideicomitente y administrador de la operación, Altor Casa de Bolsa participa como fiduciario emisor e intermediario colocador, mientras que Value Casa de Bolsa actúa como representante común.





La BMV destacó que el proceso de listado de esta primera emisión simplificada tomó apenas un mes, un periodo sustancialmente menor frente a un trámite tradicional. El régimen de inscripción simplificada surgió a partir de la reforma a la Ley del Mercado de Valores y busca reducir las cargas regulatorias, los costos y los tiempos necesarios para que nuevas empresas puedan acceder al mercado.

“Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento”, señaló Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo BMV.

La operación también contó con los beneficios del programa de facilidades de la Bolsa Mexicana de Valores, mediante el cual los nuevos emisores quedan exentos del pago de la cuota de listado. Con ello, la reforma pasa por primera vez del diseño regulatorio a una operación efectiva en el mercado.

La expectativa es que el mecanismo pueda convertirse en una alternativa para compañías que hasta ahora han dependido principalmente del financiamiento bancario o de fuentes privadas de capital.

Los certificados colocados están respaldados por derechos de cobro derivados de un crédito otorgado al estado de Michoacán, respaldado a su vez por participaciones federales. La emisión obtuvo una calificación HR AAA (E) por parte de HR Ratings y AAA/M (e) de Verum, niveles que corresponden a la más alta calidad crediticia y reflejan una elevada capacidad para cumplir oportunamente con las obligaciones.

Para la BMV, Adventus se convierte así en el primer caso con el que podrá medirse en la práctica el funcionamiento de las emisiones simplificadas y su capacidad para atraer a nuevas compañías al mercado de valores. La Bolsa Mexicana de Valores adelantó que continuará promoviendo el esquema entre potenciales emisores mediante asesoría especializada y programas de capacitación como “De Cero a Bolsa”, con la intención de ampliar el número de empresas que utilizan el mercado bursátil para financiar su crecimiento.