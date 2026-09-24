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BMV alista la primera emisión simplificada: Adventus busca colocar 560 mdp

La BMV recibió la solicitud para realizar la primera emisión bajo el régimen simplificado; lo hará a través de Altor Casa de Bolsa, del exsubsecretario de Hacienda, Fernando Aportela
jue 24 septiembre 2026 04:21 PM
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Collage con la fachada de la Bolsa Mexicana de Valores y edificios aledaños, con unos certificados bursátiles por 560 millones de pesos, en primer plano, alusivos a la que sería la primera emisión simplificada en México.
La BMV alista estrenar las emisiones simplificadas con una operación de Adventus Capital por 560 millones de pesos, respaldada por derechos de cobro y dirigida a inversionistas institucionales y calificados. (DALL-E)

La Bolsa Mexicana de Valores dio el primer paso para estrenar el régimen de emisiones simplificadas en México. La BMV confirmó este jueves que recibió la solicitud de Adventus Capital, Sofom E.N.R., que pretende levantar 560 millones de pesos mediante certificados bursátiles respaldados por activos.

La operación se realizará a través de Altor Casa de Bolsa, fundada por el exsubsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, que participará como fiduciario emisor e intermediario colocador. La BMV confirmó que se trata de la primera solicitud de una emisora simplificada recibida bajo el nuevo régimen, creado para agilizar la llegada de nuevas empresas y operaciones al mercado bursátil.

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De acuerdo con el prospecto preliminar, la emisión contempla 5.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios, con valor nominal de 100 pesos cada uno, bajo la clave de pizarra CEFI+CB 26. La oferta será pública, primaria y nacional y tendrá un plazo cercano a 20 años.

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La documentación todavía es preliminar. El calendario proyecta la oferta para el 28 de septiembre, el cierre del libro el día 29 y la emisión, liquidación y registro en Bolsa para el 1 de octubre de 2026. El vencimiento final está previsto para el 5 de octubre de 2046.

La operación no consiste únicamente en deuda corporativa de Adventus. Los certificados estarán respaldados mediante un fideicomiso cuyo patrimonio estará integrado principalmente por derechos de cobro de créditos y otros títulos de respaldo.

El activo inicial es un crédito otorgado al gobierno de Michoacán, con vencimiento en junio de 2043. El prospecto señala un saldo insoluto de alrededor de 478.8 millones de pesos y establece como fuente de pago participaciones federales afectadas a un fideicomiso administrado por Banco Monex. El crédito paga una tasa ligada a la TIIE de 28 días más 0.50 puntos porcentuales.

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El crédito había sido utilizado originalmente para refinanciar financiamientos contratados con la banca de desarrollo, según el prospecto. Los recursos obtenidos ahora mediante la colocación se destinarán a pagar al fideicomitente la contraprestación por la adquisición de esos activos y de los títulos que complementarán el respaldo de la estructura.

Ahora bien, para los certificados que comprarán los inversionistas, la documentación preliminar plantea una tasa equivalente a la TIIE de Fondeo promedio más una sobretasa de 0.32 puntos porcentuales, aunque ese diferencial todavía aparece sujeto a los términos definitivos de la colocación.

La emisión obtuvo calificaciones preliminares de HR AAA (E) por HR Ratings y AAA/M (e) por Verum, las escalas más altas asignadas por ambas calificadoras a este tipo de estructuras. Pese a ello, los certificados son quirografarios y su pago depende de los recursos que formen parte del patrimonio del fideicomiso; ni Adventus ni Altor están obligados a cubrir con recursos propios una eventual insuficiencia.

La operación será también una primera prueba para uno de los cambios más importantes introducidos al mercado bursátil mexicano en los últimos años. El esquema de inscripción simplificada pretende reducir tiempos y costos para acercar a más emisores al financiamiento bursátil, pero está dirigido a inversionistas institucionales y calificados, no al público inversionista en general.

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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