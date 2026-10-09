Tipo de cambio se dispara y se acerca a los 18.50 pesos por dólar

“Las minutas mostraron un sesgo a favor de recortar al menos una vez la tasa de interés. Tres miembros de la Junta de Gobierno enviaron la señal sobre la posibilidad de realizar recortes de la tasa de interés. Dos de estos miembros fueron explícitos, con uno señalando que podrá evaluar una disminución puntual en la tasa, mientras que otro dijo que podría discutirse la conveniencia de realizar un ajuste fino a la baja de la tasa de referencia”, dijo la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

Por su parte, Daniel Munday, analista principal para VT Markets, dijo que la Junta de Gobierno del banco central sigue viendo un balance de riesgos al alza para la inflación y no prevé alcanzar la meta de 3% sino hasta el cuarto trimestre de 2027. Además, subrayó que la política monetaria no tiene por qué seguir los pasos de la Fed.

“Lo interpreto como una puerta abierta, no como una invitación. El escenario base parece ser una pausa el 5 de noviembre, con diciembre como la ventana más realista para cualquier ajuste”, explicó.

En ese sentido, resaltó que como el resto de los cruces frente al dólar, el peso ha estado bajo presión desde que la Fed subió las tasas. Se debilitó tras la decisión de Banxico de mantenerlas y, el 8 de octubre, perdió alrededor de 1% tras la publicación de las minutas y de datos laborales sólidos en Estados Unidos, lo que llevó al tipo de cambio a niveles cercanos a 18.20. Esto representa una depreciación de aproximadamente 7.5% frente al mínimo de 16.86 registrado el 4 de septiembre.

“En el corto plazo, 18 pesos es el primer nivel a vigilar ahora que el par lo ha superado, y 18.50 es la siguiente resistencia. A la baja, la zona de 17.50 a 17.70, donde cotizaba el par antes de ambas decisiones, es donde los compradores del peso tendrían que volver a entrar”, dijo.