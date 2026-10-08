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Dólar regresa a 18.20 pesos; moneda mexicana es afectada por petróleo y expectativas de la FED

Peso mexicano se presiona ante la expectativa de que la Reserva Federal en EU seguirá incrementando las tasas de interés, mientras la inflación en México da a Banxico espacio para mantenerla en su nivel actual.
jue 08 octubre 2026 10:40 AM
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Billetes de 500 pesos mexicanos y dólares estadounidenses frente a una gráfica financiera, mientras el peso pierde terreno ante el dólar.
El peso mexicano volvió a superar las 18 unidades por dólar y cotizó en 18.2040 pesos, con una depreciación de 1.24%, ante el repunte del petróleo y las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés en Estados Unidos.
 (Imagen generada con DALL-E)

El peso mexicano volvió a superar la barrera de las 18 unidades por dólar este jueves 8 de octubre, presionado por el encarecimiento del petróleo, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una política monetaria restrictiva para combatir la inflación.

El tipo de cambio cotizaba en 18.2040 pesos por dólar, lo que representaba una depreciación de 1.24% para la moneda mexicana, equivalente a una pérdida de poco más de 22 centavos respecto al cierre de 17.9837 unidades registrado el miércoles.

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La cotización marca un nuevo episodio de volatilidad para el peso, después de que, por la mañana se había posicionado como la sexta divisa emergente que más se apreciaba frente al dólar. Ahora enfrenta un entorno internacional complicado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la posibilidad de que los precios elevados de la energía retrasen la reducción de la inflación en Estados Unidos.

El nerviosismo también alcanzó al mercado de deuda estadounidense, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años repuntaron antes de una subasta por 22,000 millones de dólares, en medio de preocupaciones sobre las presiones inflacionarias y los costos de financiamiento.

El aumento de los rendimientos eleva el atractivo relativo de los activos denominados en dólares, lo que puede restar demanda a monedas de mercados emergentes, como el peso mexicano.

La Fed anticipa más aumentos de tasas

Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, advirtió este jueves que serán necesarios aumentos adicionales de las tasas de interés para llevar la inflación estadounidense nuevamente al objetivo de 2%.

Sin embargo, aclaró que existe flexibilidad sobre el momento en que se aplicarán estos ajustes y que los incrementos no necesariamente tendrán que realizarse en reuniones consecutivas.

La Fed elevó en septiembre su tasa de referencia en 25 puntos base, hasta un rango de 3.75% a 4%, y las expectativas apuntan a que podría realizar otro ajuste antes de que termine 2026. La posibilidad de mantener tasas elevadas durante más tiempo representa un factor de presión para el peso, particularmente si se reduce el diferencial de rendimientos entre México y Estados Unidos.

Actualmente, el Banco de México mantiene la tasa de interés en 6.5% y la inflación en septiembre incrementó ligeramente por debajo de las expectativas de mercado, lo cual le da margen al banco central para mantener sin cambios la tasa.

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Petróleo caro añade presión al peso y a los mercados

A la incertidumbre monetaria se suma el repunte de los precios internacionales del petróleo, impulsado por las tensiones en Medio Oriente y los riesgos para el suministro de crudo a través del estrecho de Ormuz.

El encarecimiento de la energía amenaza con trasladarse a los combustibles, los servicios de transporte y los costos de producción de las empresas, complicando las perspectivas de inflación internacional.

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Actinver advirtió que una prolongación del repunte petrolero podría elevar las presiones sobre combustibles, transporte y costos empresariales.

La firma señaló que la evolución del conflicto en Medio Oriente, las minutas de Banco de México y los próximos resultados corporativos serán determinantes para evaluar la volatilidad en acciones, bonos y tipo de cambio.

El entorno también afecta a Wall Street, donde los inversionistas enfrentan simultáneamente mayores costos de financiamiento, incertidumbre geopolítica y dudas sobre el impacto que las tasas elevadas podrían tener sobre las valuaciones de las empresas tecnológicas.

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