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Peso mexicano rompe los 18.60 por dólar ante tropiezo del T-MEC; Wall Street avanza por la IA

La moneda mexicana pierde alrededor de 1.2% y toca su nivel más débil en un año. El IPC gana 0.65%, mientras las acciones tecnológicas impulsan al Nasdaq.
mié 21 octubre 2026 09:27 AM
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Billetes de 500 pesos mexicanos y dólares estadounidenses frente a una gráfica financiera, mientras el peso pierde terreno ante el dólar.
El peso mexicano, durante la madrugada, había fluctuado entre 18.41 y 18.54 pesos, antes de acelerar su caída durante la apertura estadounidense. (Imagen generada con DALL-E)

El peso mexicano extendió sus pérdidas este miércoles y superó las 18.60 unidades por dólar, presionado por la cautela internacional y las dificultades para alcanzar acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos.

A las 8:18 horas de Ciudad de México, el tipo de cambio cotizaba en 18.6499 pesos por dólar, una depreciación aproximada de 1.2% frente al cierre de 18.43 unidades del martes. Durante la madrugada había fluctuado entre 18.41 y 18.54 pesos, antes de acelerar su caída durante la apertura estadounidense.

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El movimiento llevó al peso al último lugar entre las principales monedas emergentes y ocurrió pese a que el índice dólar DXY retrocedía hacia las 101.64 unidades. El principal factor local fue la incertidumbre comercial. Las negociaciones para reducir los aranceles estadounidenses sobre automóviles, acero y aluminio mexicanos han perdido impulso por diferencias dentro del gobierno de Estados Unidos.

Funcionarios de ambos países sostienen que el diálogo continúa, pero México prevé que una definición más amplia sobre el T-MEC podría llegar después de las elecciones intermedias estadounidenses.

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La tensión geopolítica también limitó la demanda por monedas de países emergentes. Irán mantuvo una postura rígida sobre el estrecho de Ormuz, mientras los inversionistas evaluaban las posibilidades de una negociación con Estados Unidos.

Wall Street vuelve a apostar por la inteligencia artificial

Las bolsas estadounidenses abrieron al alza, impulsadas por los resultados de SpaceX y Super Micro Computer, que devolvieron parte del optimismo hacia las empresas vinculadas con inteligencia artificial. En la apertura, el Dow Jones avanzó 0.30%, hasta 52,652.85 puntos; el S&P 500 ganó 0.31%, a 7,736.43 unidades, y el Nasdaq Composite subió 0.67%, hasta 26,601.73 puntos.

Los inversionistas esperan ahora los reportes trimestrales de Meta y Tesla, que se publicarán después del cierre. Las cifras serán examinadas para determinar si las fuertes inversiones en infraestructura e inteligencia artificial están generando rendimientos suficientes.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años descendía ligeramente y se ubicaba alrededor de 5.09%, lo que ofrecía cierto respaldo a las acciones tecnológicas.

El IPC se acerca a los 70,000 puntos

En México, el S&P/BMV IPC avanzaba 0.65%, hasta aproximadamente 69,710 puntos, después de abrir en 69,305 unidades. El principal indicador bursátil mexicano se acercó así a la barrera de los 70,000 puntos y acumuló una ganancia cercana a 10% durante el último mes.

El mercado también recibió cifras favorables sobre el consumo. Los ingresos del comercio minorista crecieron 1.2% mensual durante agosto y 3.3% frente al mismo mes de 2025, por encima de la expectativa de 2%, según el reporte de apertura de Monex.

Por otro lado, los precios del crudo perdieron el impulso que habían registrado durante la madrugada. El WTI cotizaba en 97.87 dólares por barril, con un avance marginal de 0.05%, mientras el Brent se ubicaba en 108.86 dólares, con una ganancia de 0.06%.

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