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GAP se dispara 8% y lidera en la BMV; Wall Street busca ganancias fuera de la IA

El S&P/BMV IPC avanzó 0.36%, mientras el Dow Jones ganó 1.02% apoyado por acciones de salud y valor. El peso cerró prácticamente estable en 18.43 unidades por dólar.
mar 20 octubre 2026 05:40 PM
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fachada de la bolsa mexicana de valores con el membrete de Grupo BMV en un cintillo azul de la pantalla electrónica
GAP B encabezó las ganancias de la jornada con un avance de 7.5%, mientras Volar A registró la mayor caída, de 3.5%. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Las acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se dispararon cerca de 8% este martes, tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, y encabezaron las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores en una jornada marcada por la rotación de capital fuera de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

GAP llegó a avanzar 7.95% durante la sesión, pese a que en septiembre había reportado una disminución anual de 7.3% en su tráfico de pasajeros. La magnitud del movimiento sugiere que los inversionistas encontraron elementos favorables en sus resultados financieros, aun frente a la debilidad reciente del tráfico aeroportuario.

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El S&P/BMV IPC cerró con una ganancia de 0.36% y se mantuvo por encima de los 69,000 puntos, según Monex. El índice moderó el avance de alrededor de 0.64% que registraba al mediodía.

Acciones de la BMV con mejor rendimiento hoy

GAP lideró las ganancias de la jornada con un avance de 7.5%, seguida por ASUR, con 3.7%; Nutrisa, con 3.5%; y OMA y Alpek, ambas con 3%. En contraste, Volar (Volaris) registró la mayor caída, de 3.5%, mientras Televisa CPO perdió 2.9%, Grupo Carso 2.2%, Soriana B 2.1% y Bolsa A 1.9%.

En Wall Street también prevalecieron las ganancias, pero con diferencias importantes entre sectores. El Dow Jones subió 1.02%, impulsado por empresas de salud y acciones de valor, mientras el S&P 500 avanzó 0.28%, hasta 7,712.57 puntos. El Nasdaq Composite retrocedió marginalmente 0.02%.

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Los inversionistas continuaron buscando oportunidades fuera del sector tecnológico ante las dudas sobre la capacidad de algunas empresas para convertir sus cuantiosas inversiones en inteligencia artificial en utilidades. El retroceso del petróleo durante la sesión también ayudó al ánimo del mercado, aunque las tensiones en Medio Oriente mantuvieron la cautela.

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El peso recupera casi toda su caída

El peso mexicano cerró en 18.43 unidades por dólar, con una depreciación marginal de 0.02%. Durante la mañana llegó a 18.4940 pesos y perdió hasta 0.33%, mientras que a lo largo de la jornada fluctuó entre 18.36 y 18.52 unidades.

La recuperación ocurrió mientras el índice dólar DXY retrocedió 0.27%. Monex explicó que la debilidad de la divisa estadounidense y los comentarios favorables de funcionarios mexicanos y estadounidenses sobre la revisión del T-MEC apoyaron al peso.

Los riesgos geopolíticos y la volatilidad en Asia limitaron el avance de la moneda mexicana. Para las operaciones nocturnas, Monex anticipó un rango de entre 18.35 y 18.50 pesos por dólar, antes de la publicación de las ventas minoristas de México este miércoles.

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