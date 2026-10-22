Meta se desploma 6.7% en apertura de Wall Street; el peso cotiza en 18.70 por dólar

El S&P/BMV IPC se ubicaba en 69,268.14 puntos a las 9:20 horas del centro de México. El retroceso ocurre después de que el miércoles el principal indicador bursátil mexicano superó los 70,000 puntos y alcanzó niveles no vistos desde mayo, después de cinco jornadas en ascenso.

En Wall Street, el S&P 500 descendía 1.15%, a 7,668.22 unidades, a las 9:27 horas, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 2.20%, a 26,118.26 puntos, a las 9:39 horas, tiempo del centro de México.



Monex atribuyó el tono negativo de los mercados a resultados del sector tecnológico que no alcanzaron las elevadas expectativas de los inversionistas y al aumento de las tensiones en Medio Oriente.

La presión se concentraba particularmente en compañías vinculadas con inteligencia artificial y semiconductores. De hecho, el índice de semiconductores de Filadelfia retrocedió -5.67% este jueves.

A su vez, las principales bolsas europeas cerraron sus operaciones de este jueves con fuerte retroceso, lastradas por el aumento de los precios de la energía y la subida de los costos del endeudamiento, especialmente en Francia.

La Bolsa de París terminó con una caída de 1.42%. Fráncfort perdió 1.04% y Madrid 1.98%. Milán se desplomó 2.51%, mientras que Londres cedió 0.27%.

Tipo de cambio se estabiliza en torno a los 18.70 pesos por dólar

El tipo de cambio cotizaba en 18.6988 pesos por dólar a las 9:26 horas, por debajo de los 18.78 pesos que Monex reportó durante las operaciones nocturnas. El grupo financiero señaló que la moneda mexicana recuperó parte de sus pérdidas después de conocerse la inflación quincenal.

Los precios al consumidor aumentaron 0.41% en la primera mitad de octubre, por encima del 0.37% esperado por el mercado. Con ello, la inflación anual subió a 3.62%, desde 3.49% en la quincena anterior.

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, también superó las previsiones: avanzó 0.25% quincenal, frente al 0.18% previsto, y alcanzó una tasa anual de 3.78%.

Ante la persistencia de las presiones en servicios y los riesgos asociados con los energéticos y el tipo de cambio, Monex anticipa que Banco de México mantendrá su tasa de referencia en 6.50% en la reunión del 5 de noviembre.

Por otro lado, el precio petróleo añadía presión al panorama internacional. El Brent avanzaba 2.96%, a 112.04 dólares por barril, y el WTI ganaba 2.38%, a 99.46 dólares, ante los riesgos geopolíticos. Al mismo tiempo, la demanda de bonos del Tesoro estadounidense llevaba su rendimiento a 10 años a alrededor de 5.05%.

Con información de AFP

