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América Móvil impulsa a la BMV sobre los 70,000 puntos; el peso cae a 18.68 por dólar

El IPC de la BMV encadenó cinco sesiones de ganancias y volvió a un nivel no visto desde mayo, mientras la moneda mexicana resintió la incertidumbre por el T-MEC.
mié 21 octubre 2026 05:33 PM
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Ilustración de dos personas frente a la Bolsa Mexicana de Valores y un letrero de América Móvil, con billetes de pesos mexicanos y dólares en primer plano.
América Móvil ganó 7.88% e impulsó al IPC por encima de los 70,000 puntos, mientras el peso cerró en 18.68 por dólar. Ilustración generada con IA. (Imagen creada con DALL-E )

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores tomaron caminos opuestos este miércoles, mientras la moneda perdió 1.40% frente al dólar, el principal índice accionario del país, el IPC de la BMV avanzó 1.43% y superó los 70,000 puntos.

América Móvil encabezó las alzas dentro del índice, con un salto de 7.88%, después de presentar sus resultados del tercer trimestre.

El tipo de cambio cerró en 18.68 pesos por dólar, cerca del máximo de una jornada en la que osciló entre 18.38 y 18.72 unidades, de acuerdo con el reporte de cierre de Monex.

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La institución atribuyó la presión cambiaria al limitado progreso de las negociaciones del T-MEC y al fortalecimiento del dólar durante la sesión. Sin embargo, precisó que el índice DXY, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas, terminó sin cambios frente al cierre previo.

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En contraste, el S&P/BMV IPC acumuló cinco jornadas consecutivas al alza y recuperó un nivel que no registraba desde mayo. El avance coincidió con las ganancias de Wall Street, donde el Nasdaq subió 1.05%, el S&P 500 ganó 0.58% y el Dow Jones aumentó 0.69%.

La divergencia muestra que la presión sobre la moneda convivió con compras de acciones mexicanas, en una jornada favorable para las bolsas estadounidenses.

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El regreso del IPC por encima de los 70,000 puntos, por sí solo, no implica que se hayan disipado los riesgos comerciales que pesan sobre el tipo de cambio.

Entre las emisoras con avances destacados también estuvieron OMA, con 5.37%; Quálitas, con 4.72%; ASUR, con 3.01%, y GAP, con 2.85%. Las ganancias de las aeroportuarias reforzaron el impulso de la telefónica sobre el mercado mexicano.

La siguiente referencia será la inflación quincenal al consumidor en México, que se publicará este jueves 22 de octubre y aportará nuevas señales sobre el panorama de precios y las próximas decisiones de tasas del Banco de México.

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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