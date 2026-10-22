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El peso mexicano se encamina a una depreciación semanal de 1.2% frente al dólar

Las grandes tecnológicas arrastraron a Wall Street y la BMV por las preocupaciones en torno a la racionalidad de sus grandes inversiones en IA.
jue 22 octubre 2026 04:50 PM
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Billetes de 500 pesos mexicanos y dólares estadounidenses frente a una gráfica financiera, mientras el peso pierde terreno ante el dólar.
Monex anticipa que el tipo de cambio podría oscilar entre 18.61 y 18.85 pesos por dólar durante la sesión overnight. (Imagen generada con DALL-E)

La Bolsa Mexicana de Valores y el peso mexicano retrocedieron, en medio de un descenso global de los activos de riesgo. En Wall Street, la preocupación por los gastos en infraestructura de Inteligencia Artificial de las grandes tecnológicas provocó el desplome de acciones como Meta, NVIDIA y Amazon.

El tipo de cambio cerró en 18.71 pesos por dólar este jueves, lo cual implicó una ligera depreciación de 0.02% del peso frente al dólar, según el registro de Banco de México. No obstante, la divisa mexicana se encamina a cerrar una depreciación semanal de 1.12%.

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El peso mexicano revirtió parte de las pérdidas durante la jornada, pues antes de la apertura de mercados el tipo de cambio alcanzó máximos superiores a los 18.80 pesos por dólar. La estabilización de la paridad se debió, en parte, a que la inflación en México sorprendió al alza, lo cual afianzó la confianza en que Banxico mantendrá sin cambios la tasa de interés en su próxima decisión de política monetaria.

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No obstante, Monex anticipa que el tipo de cambio podría oscilar entre 18.61 y 18.85 pesos por dólar durante la sesión overnight.

La BMV se depreció y Meta se desplomó 7%

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores rompió su racha tras cinco jornadas con ganancias y cayó 0.51% a los 69,889.73 puntos. Las emisoras con las mayores ganancias fueron Qualitas, con una ganancia de 6.71%; Cuervo (Becle), con un alza de 5.61%, y Alsea, con un alza de 2.96%.

En sentido contrario, Gentera cayó 6.71% después de que su índice de cartera vencida subió a 4.57% durante el tercer trimestre del año, desde un 4.04% en el trimestre anterior. Grupo México también retrocedió 4.10% y Peñoles cedió 3.45%.

En Wall Street, las grandes tecnológicas encabezaron las pérdidas y lastraron al Nasdaq, índice que perdió 2.60% en comparación con el cierre del miércoles. Por su parte, el S&P 500 retrocedió 1.21%.

"Los inversores son cada vez más escépticos respecto a las perspectivas de rentabilidad de las enormes inversiones" de los gigantes digitales, señaló José Torres, de Interactive Brokers.

La mayoría de los principales actores de la IA aún no han presentado resultados, pero los mercados reaccionaron a los informes publicados a última hora del miércoles.

Las acciones de Tesla cedieron un 3.1% en Nueva York, mientras las de Meta se desplomaron un 7.0%. A raíz de Meta, muchas de las grandes capitalizaciones del Nasdaq sufrieron fuertes caídas (Nvidia -4.40%, Amazon -4.47%, Microsoft -2.26%, Alphabet -3.15%).

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La plaza estadounidense también se vio lastrada por una nueva alza de los precios del petróleo ante el temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio tras las amenazas de Irán. El barril de Brent, referencia internacional, se disparó un 4%.

El rendimiento a diez años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se situaba en el 4.96%, frente al 5.12% al cierre del miércoles.

"La caída de los rendimientos se explica por la demanda de valores refugio, la incertidumbre geopolítica y la debilidad de los valores vinculados a la IA, que han contribuido a la huida hacia los bonos del Tesoro", explicaron los analistas de Briefing.com.

Por otra parte, la acción del laboratorio farmacéutico Moderna se desplomó (-17.57%), afectada por filtraciones sobre resultados de ensayos clínicos de una vacuna experimental de ARNm contra el cáncer de piel.

El fabricante Lockheed Martin repuntó un 7.01% tras el anuncio de un pedido por parte del Pentágono de al menos 850 cazabombarderos furtivos F-35 en un periodo de 10 años. El grupo también informó de un aumento del 11.28% de su cifra de negocio de julio a septiembre.

Con información de AFP

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Meta Bolsa Mexicana de Valores Tipo de cambio

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