El peso mexicano se encamina a una depreciación semanal de 1.2% frente al dólar

El peso mexicano revirtió parte de las pérdidas durante la jornada, pues antes de la apertura de mercados el tipo de cambio alcanzó máximos superiores a los 18.80 pesos por dólar. La estabilización de la paridad se debió, en parte, a que la inflación en México sorprendió al alza, lo cual afianzó la confianza en que Banxico mantendrá sin cambios la tasa de interés en su próxima decisión de política monetaria.



No obstante, Monex anticipa que el tipo de cambio podría oscilar entre 18.61 y 18.85 pesos por dólar durante la sesión overnight.

La BMV se depreció y Meta se desplomó 7%

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores rompió su racha tras cinco jornadas con ganancias y cayó 0.51% a los 69,889.73 puntos. Las emisoras con las mayores ganancias fueron Qualitas, con una ganancia de 6.71%; Cuervo (Becle), con un alza de 5.61%, y Alsea, con un alza de 2.96%.

En sentido contrario, Gentera cayó 6.71% después de que su índice de cartera vencida subió a 4.57% durante el tercer trimestre del año, desde un 4.04% en el trimestre anterior. Grupo México también retrocedió 4.10% y Peñoles cedió 3.45%.

En Wall Street, las grandes tecnológicas encabezaron las pérdidas y lastraron al Nasdaq, índice que perdió 2.60% en comparación con el cierre del miércoles. Por su parte, el S&P 500 retrocedió 1.21%.

"Los inversores son cada vez más escépticos respecto a las perspectivas de rentabilidad de las enormes inversiones" de los gigantes digitales, señaló José Torres, de Interactive Brokers.

La mayoría de los principales actores de la IA aún no han presentado resultados, pero los mercados reaccionaron a los informes publicados a última hora del miércoles.

Las acciones de Tesla cedieron un 3.1% en Nueva York, mientras las de Meta se desplomaron un 7.0%. A raíz de Meta, muchas de las grandes capitalizaciones del Nasdaq sufrieron fuertes caídas (Nvidia -4.40%, Amazon -4.47%, Microsoft -2.26%, Alphabet -3.15%).