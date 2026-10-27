El peso mexicano cae a 18.66 por dólar; Wall Street avanza con la Fed y la IA en la mira

El índice DXY, que mide al dólar frente a seis monedas relevantes, avanzaba 0.20% y alcanzaba su mayor nivel desde el 14 de octubre. El mercado espera que la Fed mantenga sin cambios su tasa, por lo que la atención estará en las señales sobre posibles ajustes posteriores.





Wall Street avanza con cautela

En Nueva York, el S&P 500 subía 0.08%, hasta 7,682.79 puntos, a las 8:02 horas de la Ciudad de México. El Nasdaq Composite avanzaba 0.20%, a 26,221.33 unidades, a las 8:16 horas.

Las compras se apoyaban en resultados corporativos favorables y en una recuperación de las acciones tecnológicas. Sin embargo, los movimientos eran moderados antes de los reportes de Alphabet, Microsoft y Amazon, que serán examinados en busca de pruebas de que las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial comienzan a traducirse en mayores ingresos y beneficios.

El mercado también sigue la posible oferta pública inicial de Anthropic, que podría medir el apetito de los inversionistas por las empresas de inteligencia artificial después de la reciente corrección del sector. El S&P 500 había cerrado el lunes con una ganancia de 0.70%, mientras el Nasdaq avanzó 0.82%.

El petróleo baja y alivia la presión sobre las tasas

El petróleo retrocedía después de que nuevas señales diplomáticas redujeron parcialmente el temor a interrupciones en el suministro de Medio Oriente. El Brent bajaba 0.71%, a 114.99 dólares por barril, mientras el WTI perdía 0.61%, a 101.14 dólares.

Las autoridades de Irán expresaron disposición para avanzar hacia una salida del conflicto, después de reuniones con representantes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. El acercamiento redujo momentáneamente la prima de riesgo incorporada en los precios energéticos.

El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años descendía cerca de dos puntos base, a 4.97%. En México, el rendimiento del Mbono a 10 años aumentaba alrededor de tres puntos base, a 9.36%. Por otro lado, el oro permanecía prácticamente estable en 4,016 dólares por onza.

La Bolsa mexicana opera sin dirección clara

El S&P/BMV IPC mostraba una ganancia marginal de 0.07%, alrededor de los 68,980 puntos, después de que los futuros habían anticipado una apertura negativa. El mercado mexicano intentaba estabilizarse tras tres sesiones de pérdidas y el castigo recibido el lunes por empresas con exposición a Brasil.

Entre las noticias corporativas destacaron los reportes trimestrales de Liverpool, Regional, Grupo Financiero Inbursa y Fibra Nova. Regional aumentó 10.7% anual sus utilidades y 10% su cartera crediticia, mientras Inbursa presentó cifras por debajo de lo esperado debido a menores ingresos por intermediación financiera.

Fibra Nova superó las previsiones, aunque la principal sorpresa provino de ingresos extraordinarios. El mercado también espera los resultados de Walmart de México, que serán publicados después del cierre.

En el frente económico, la balanza comercial registró durante septiembre un déficit de 606 millones de dólares con cifras desestacionalizadas, frente al superávit de 605 millones del mes anterior. Con cifras originales, el país reportó un superávit de 1,069 millones de dólares.