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Brasil golpea a Coca-Cola FEMSA y arrastra a la BMV; el peso avanza

El S&P/BMV IPC perdió 0.58%, presionado por las empresas mexicanas con operaciones en Brasil. Wall Street avanzó por las acciones tecnológicas y el peso cerró en 18.58 unidades por dólar.
lun 26 octubre 2026 06:37 PM
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Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, se toman fotos con una figura de cartón de Lula durante las celebraciones tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026. Lula da Silva protagonizó una remontada espectacular el 25 de octubre de 2026, al asegurarse la victoria electoral frente al senador de derecha Flavio Bolsonaro, quien lo había superado ampliamente en la primera vuelta. (Foto de Evaristo SA / AFP) (EVARISTO SA/AFP)

La volatilidad desatada por las elecciones brasileñas alcanzó este lunes a la Bolsa Mexicana de Valores. Las acciones de compañías con una exposición importante a Brasil registraron fuertes pérdidas, aunque el peso logró desmarcarse del desplome del real y recuperó terreno frente al dólar. El S&P/BMV IPC cerró en 69,473.47 puntos, con una caída de 0.58%, mientras que el FTSE BIVA retrocedió 0.61%, a 1,409.77 unidades. Coca-Cola FEMSA encabezó las pérdidas entre las principales emisoras mexicanas. Sus acciones bajaron 4.97%, a 209.30 pesos, mientras que los títulos de FEMSA retrocedieron 3.09%, a 232.78 pesos.

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El castigo ocurrió después de que el Ibovespa brasileño se hundiera 13.4% y el real perdiera 7.8% tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Los inversionistas reaccionaron ante las dudas sobre la política fiscal del próximo gobierno y la composición de su equipo económico. Brasil representa uno de los mercados más importantes para Coca-Cola FEMSA, al aportar cerca de 34% de sus ventas y 27% de su volumen.

FEMSA también tiene exposición mediante su participación en la embotelladora y la operación de más de 600 tiendas OXXO en ese país.

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Buenos resultados no evitan caída de Coca-Cola FEMSA

El retroceso de Coca-Cola FEMSA contrastó con sus resultados del tercer trimestre. La compañía reportó un crecimiento anual de 10.9% en sus ingresos, de 5.3% en volumen y de 15.4% en la utilidad de operación. La reacción bursátil sugiere que los inversionistas dieron mayor peso al riesgo cambiario y político de Brasil que al desempeño operativo de la empresa. Una depreciación prolongada del real reduciría el valor en pesos de los ingresos generados en ese mercado.

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En contraste, Orbia avanzó alrededor de 3.8%, aunque no se identificó un acontecimiento corporativo que explicara por sí solo el movimiento.

El peso se desmarca del real brasileño

El peso mexicano cerró en 18.5798 unidades por dólar, frente a 18.6670 unidades el viernes. Esto representó una apreciación aproximada de 0.47%.

El movimiento mostró que los inversionistas interpretaron el resultado electoral como un riesgo concentrado principalmente en Brasil y no como un deterioro generalizado de las monedas latinoamericanas.

En Nueva York, los principales índices terminaron con ganancias. El S&P 500 avanzó 0.70%, hasta 7,676.77 puntos; el Nasdaq subió 0.83%, a 26,169.38 unidades, y el Dow Jones ganó 0.28%, hasta 52,361.58 puntos. Las compras estuvieron impulsadas por las acciones tecnológicas, mientras los inversionistas esperaban los resultados de Alphabet, Microsoft y Amazon, así como la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice de volatilidad VIX bajó 6.1%, a 18.27 puntos, mientras el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años permaneció prácticamente estable en 4.99%. Petróleo baja y el oro rebota Los precios del petróleo retrocedieron ante las señales de diálogo para reducir las tensiones en Medio Oriente.

El Brent perdió 0.78%, para cerrar en 115.81 dólares por barril, y el WTI bajó 1.46%, a 101.76 dólares. El oro al contado avanzó 0.46%, a 4,013.79 dólares por onza. En México, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años disminuyó un punto base, a aproximadamente 9.29%.

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COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Brasil

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