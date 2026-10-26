Brasil golpea a Coca-Cola FEMSA y arrastra a la BMV; el peso avanza

El castigo ocurrió después de que el Ibovespa brasileño se hundiera 13.4% y el real perdiera 7.8% tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Los inversionistas reaccionaron ante las dudas sobre la política fiscal del próximo gobierno y la composición de su equipo económico. Brasil representa uno de los mercados más importantes para Coca-Cola FEMSA, al aportar cerca de 34% de sus ventas y 27% de su volumen.

FEMSA también tiene exposición mediante su participación en la embotelladora y la operación de más de 600 tiendas OXXO en ese país.





Buenos resultados no evitan caída de Coca-Cola FEMSA

El retroceso de Coca-Cola FEMSA contrastó con sus resultados del tercer trimestre. La compañía reportó un crecimiento anual de 10.9% en sus ingresos, de 5.3% en volumen y de 15.4% en la utilidad de operación. La reacción bursátil sugiere que los inversionistas dieron mayor peso al riesgo cambiario y político de Brasil que al desempeño operativo de la empresa. Una depreciación prolongada del real reduciría el valor en pesos de los ingresos generados en ese mercado.



En contraste, Orbia avanzó alrededor de 3.8%, aunque no se identificó un acontecimiento corporativo que explicara por sí solo el movimiento.

El peso se desmarca del real brasileño

El peso mexicano cerró en 18.5798 unidades por dólar, frente a 18.6670 unidades el viernes. Esto representó una apreciación aproximada de 0.47%.

El movimiento mostró que los inversionistas interpretaron el resultado electoral como un riesgo concentrado principalmente en Brasil y no como un deterioro generalizado de las monedas latinoamericanas.

En Nueva York, los principales índices terminaron con ganancias. El S&P 500 avanzó 0.70%, hasta 7,676.77 puntos; el Nasdaq subió 0.83%, a 26,169.38 unidades, y el Dow Jones ganó 0.28%, hasta 52,361.58 puntos. Las compras estuvieron impulsadas por las acciones tecnológicas, mientras los inversionistas esperaban los resultados de Alphabet, Microsoft y Amazon, así como la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice de volatilidad VIX bajó 6.1%, a 18.27 puntos, mientras el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años permaneció prácticamente estable en 4.99%. Petróleo baja y el oro rebota Los precios del petróleo retrocedieron ante las señales de diálogo para reducir las tensiones en Medio Oriente.

El Brent perdió 0.78%, para cerrar en 115.81 dólares por barril, y el WTI bajó 1.46%, a 101.76 dólares. El oro al contado avanzó 0.46%, a 4,013.79 dólares por onza. En México, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años disminuyó un punto base, a aproximadamente 9.29%.